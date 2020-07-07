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07/07/2020 09:08

【企業盈警】魏橋紡織（０２６９８）料中期業績顯著低於去年同期

　　《經濟通通訊社７日專訊》魏橋紡織（０２６９８）宣布，截至２０２０年６月３０日止６
個月中期業績，將顯著低於去年同期。
　　公司解釋，主要原因由於：２０２０上半年，受全球新型冠狀病毒肺炎疫情的負面影響，國
內外紡織市場持續疲弱，從而導致對紡織品的需求整體下降，集團的棉紡織產品銷售量同比減少
，銷售價格亦較去年同期有所下降；２０２０年上半年，集團的電力業務儘管維持了盈利，但在
疫情的衝擊下，電力銷售量同比有所減少。
　　該公司預期８月底前公布業績。（ｕｌ）

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