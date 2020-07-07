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即市新聞

07/07/2020 09:52

《中資異動》中芯（００９８１）跌近４％惟曾破頂，報３８﹒６元

　　《經濟通通訊社７日專訊》中芯（００９８１）跌３﹒７４％，報３８﹒６元，最低價為
３８元，最高價為４４﹒５元，創上市新高，主動賣盤５７％；成交１﹒０７億股，涉資
４４﹒８８億元。
　　現時，恆生指數報２６３７９，升４０點或０﹒１５％；恆生國指報１０７７１，升４４點
或０﹒４１％；主板成交５５１﹒３３億元。
　　上證綜合指數報３３６０，升２７點或０﹒８３％，成交２３９９﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１３１１６，升１７４點或１﹒３５％，成交１５６０﹒０７億元人民幣。

　基本資料
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　報價　　　　　　３８﹒６００　　　　　　變動　　　　　　　－３﹒７４％
　最低價　　　　　３８﹒０００　　　　　　最高價　　　　　　４４﹒５００
　成交股數　　　　　１﹒０７億股　　　　　成交金額　　　　　４４﹒８８億
　１０天平均　　　３０﹒３８５　　　　　　１００天平均　　　１７﹒２８７
　２０天平均　　　２５﹒４１８　　　　　　２５０天平均　　　１３﹒２５７
　５０天平均　　　２０﹒４３８　　　　　　ＲＳＩ１４　　　　８１﹒８４７
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份狀態：創上市新高，主動賣盤５７％

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　　　　　　（編號）　　　　　　現價（元）　　　　　　　變幅（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中芯　　　　　　（００９８１）　　　３８﹒６００　　　　　　－３﹒７４
　中電華大　　　　（０００８５）　　　　０﹒９４０　　　　　　－１﹒０５
　ＡＳＭ　　　　　（００５２２）　　　８８﹒５００　　　　　　－０﹒１１
　瑞鑫　　　　　　（００７２４）　　　　０﹒０５３　　　　　　＋３﹒９２
　華虹　　　　　　（０１３４７）　　　３１﹒６００　　　　　　－４﹒２４
　上海復旦　　　　（０１３８５）　　　１１﹒６８０　　　　　　－０﹒３４
　康特隆　　　　　（０１９１２）　　　　３﹒３６０　　　　　　＋０﹒９０
　晶門　　　　　　（０２８７８）　　　　０﹒２５５　　　　　＋１３﹒３３
　節能元件　　　　（０８２３１）　　　　０﹒０６４　　　　　＋８２﹒８６
　靖洋　　　　　　（０８２５７）　　　　０﹒２１８　　　　　　＋０﹒４６
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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