《中資異動》中芯（００９８１）跌近４％惟曾破頂，報３８﹒６元

《經濟通通訊社７日專訊》中芯（００９８１）跌３﹒７４％，報３８﹒６元，最低價為

３８元，最高價為４４﹒５元，創上市新高，主動賣盤５７％；成交１﹒０７億股，涉資

４４﹒８８億元。

現時，恆生指數報２６３７９，升４０點或０﹒１５％；恆生國指報１０７７１，升４４點

或０﹒４１％；主板成交５５１﹒３３億元。

上證綜合指數報３３６０，升２７點或０﹒８３％，成交２３９９﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１３１１６，升１７４點或１﹒３５％，成交１５６０﹒０７億元人民幣。



基本資料

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報價 ３８﹒６００ 變動 －３﹒７４％

最低價 ３８﹒０００ 最高價 ４４﹒５００

成交股數 １﹒０７億股 成交金額 ４４﹒８８億

１０天平均 ３０﹒３８５ １００天平均 １７﹒２８７

２０天平均 ２５﹒４１８ ２５０天平均 １３﹒２５７

５０天平均 ２０﹒４３８ ＲＳＩ１４ ８１﹒８４７

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股份狀態：創上市新高，主動賣盤５７％



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯 （００９８１） ３８﹒６００ －３﹒７４

中電華大 （０００８５） ０﹒９４０ －１﹒０５

ＡＳＭ （００５２２） ８８﹒５００ －０﹒１１

瑞鑫 （００７２４） ０﹒０５３ ＋３﹒９２

華虹 （０１３４７） ３１﹒６００ －４﹒２４

上海復旦 （０１３８５） １１﹒６８０ －０﹒３４

康特隆 （０１９１２） ３﹒３６０ ＋０﹒９０

晶門 （０２８７８） ０﹒２５５ ＋１３﹒３３

節能元件 （０８２３１） ０﹒０６４ ＋８２﹒８６

靖洋 （０８２５７） ０﹒２１８ ＋０﹒４６

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（ｅｄ）

