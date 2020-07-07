《異動股》吉利（１７５）開漲近８％，六月銷量按年增加約２１％

《經濟通通訊社７日專訊》吉利汽車（００１７５）今日高開７﹒５６％，報１７﹒６４元

，創近三個月新高；成交約７２７萬股，涉資１﹒２８億元。

吉利汽車公布，今年上半年，集團總銷量為５３﹒０４萬部，按年減少約１９％，並達至集

團全年銷量目標１４１萬部之３８％。

單計今年６月，吉利總銷量為１１﹒０１萬部，按年增長約２１％及按月增長約１％。當中

，８７５０部為新能源和電氣化汽車。集團６月出口量按年減少約３４％至４１０９部，於中國

市場之總銷量為１０﹒６萬部，按年增長約２５％。

現時，恆生指數報２６５７１，升２３１點或升０﹒８８％，主板成交６５﹒６８億元。國

企指數報１０８２５，升９８點或升０﹒９２％。

即月期指新報２６４５９，升１２８點，低水１１２點。即月國指期貨報１０７８１，升１

１２點，低水４４點。

上證綜合指數報３３８０，升４８點或升１﹒４４％，成交１０６﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１３０８４，升１４２點或升１﹒１０％，成交９５﹒９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １７﹒６４元 升７﹒５６％

東風集團（００４８９） ５﹒５０元 升１﹒８５％

華晨中國（０１１１４） ８﹒９５元 升０﹒９０％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒４６元 升１﹒３９％

比亞迪 （０１２１１） ７６﹒００元 升５﹒５６％

北京汽車（０１９５８） ３﹒９３元 升２﹒０８％

長城汽車（０２３３３） ５﹒８２元 升２﹒２８％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒０１元 升３﹒０９％

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（ｙｋ）

