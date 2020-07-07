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即市新聞

07/07/2020 09:28

《異動股》吉利（１７５）開漲近８％，六月銷量按年增加約２１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》吉利汽車（００１７５）今日高開７﹒５６％，報１７﹒６４元
，創近三個月新高；成交約７２７萬股，涉資１﹒２８億元。
　　吉利汽車公布，今年上半年，集團總銷量為５３﹒０４萬部，按年減少約１９％，並達至集
團全年銷量目標１４１萬部之３８％。
　　單計今年６月，吉利總銷量為１１﹒０１萬部，按年增長約２１％及按月增長約１％。當中
，８７５０部為新能源和電氣化汽車。集團６月出口量按年減少約３４％至４１０９部，於中國
市場之總銷量為１０﹒６萬部，按年增長約２５％。
　　現時，恆生指數報２６５７１，升２３１點或升０﹒８８％，主板成交６５﹒６８億元。國
企指數報１０８２５，升９８點或升０﹒９２％。
　　即月期指新報２６４５９，升１２８點，低水１１２點。即月國指期貨報１０７８１，升１
１２點，低水４４點。
　　上證綜合指數報３３８０，升４８點或升１﹒４４％，成交１０６﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３０８４，升１４２點或升１﹒１０％，成交９５﹒９０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒６４元　　　升７﹒５６％
　　東風集團（００４８９）　　　５﹒５０元　　　升１﹒８５％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒９５元　　　升０﹒９０％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒４６元　　　升１﹒３９％
　　比亞迪　（０１２１１）　　７６﹒００元　　　升５﹒５６％
　　北京汽車（０１９５８）　　　３﹒９３元　　　升２﹒０８％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒８２元　　　升２﹒２８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒０１元　　　升３﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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