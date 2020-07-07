《午市前瞻》港匯續走強港股仍有力向上，短期上望２６８００

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股受強勁的服務業數據提振而造好，儘管美國新冠肺炎累

計死亡人數突破１３萬，港股早段亦跟隨外圍積極氣氛，高開２３１點報２６５７１點，曾飆升

４４３點見２６７８２點。惟之後獲利盤現，美股期貨亞洲時段轉跌，加上本地地產回吐領跌藍

籌，港股由升轉跌，最低見２６１９５點跌１４３點，於「牛熊線」（２６０９３點）上方有承

接。最終港股在重磅股平保（０２３１８）及友邦（０１２９９）力撐下，半日收報２６３７１

點，升３２點或升０﹒１２％，主板成交１３８４﹒４４億元。國企指數報１０７５８點，升３

２點或升０﹒３０％。

Ａ股普漲，兩市交投仍活躍，半日已逾１萬億人幣。上證綜合指數報３３７６點，升４３點

或升１﹒３２％，成交５０５３﹒２７億元人民幣。深證成分指數報１３３０９點，升３６７點

或升２﹒８４％，成交５８３４﹒１５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒２５％，報３９﹒２元；港交所（００３８８）升

１﹒２５％，報３５７﹒８元；騰訊（００７００）走高０﹒７７％，報５２４元；友邦漲１﹒

７４％，報７８﹒７５元；建行（００９３９）微升０﹒７７％，報６﹒５７元；中移動（００

９４１）挫１﹒４７％，報５７﹒１元。



＊中金唱好Ａ股市值，內險股繼續領跑＊



中金公司發布最新報告指出，中國資本市場正在經歷新的大發展階段，估計未來５至１０年

，中國股市總市值可能有翻倍的空間，內險股繼續領跑藍籌。國壽（０２６２８）漲４﹒９１％

，報２０﹒３元，冠半日藍籌；平保走高３﹒４２％，報８９﹒１元；太保（０２６０１）升２

﹒７７％，報２６元；人保（０１３３９）揚２﹒７％，報３﹒０４元；新華保險（０１３３６

）抽升２﹒８２％，報３４﹒６元。

不過，連日急漲的中資券商股本日見回吐。中信建投証券（０６０６６）急跌６﹒４５％，

報１２﹒４８元；中國銀河（０６８８１）挫３﹒７２％，報５﹒８３元；中金公司（０３９０

８）跌２﹒０４％，報１９﹒２２元；ＨＴＳＣ（０６８８６）走低２﹒４％，報１５﹒４６元

；其中，招商證劵（０６０９９）建議Ｈ股十供三，供股價折讓近四成二，半日插７﹒１１％，

報１３﹒０６元。

中芯國際（００９８１）本日起於Ａ股科創板招股，盤中破頂後急回吐３﹒７４％，報３８

﹒６元；其他晶片股亦現獲利盤，華虹半導體（０１３４７）插８﹒１８％，報３０﹒３元；中

電華大科技（０００８５）下跌１﹒０５％，報０﹒９４元；上海復旦（０１３８５）挫６﹒８

３％，報１０﹒９２元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）滑１﹒３５％，報８７﹒４元。

美國納指破頂，本港新經股個別發展，阿里巴巴（０９９８８）報２３７﹒８元升５﹒５％

創上市新高；美團點評（０３６９０）回吐跌２﹒１５％報１８６﹒９元；小米集團（０１８１

０）報１５﹒４４元升３﹒０７％；眾安在綫（０６０６０）報５２元跌５﹒６３％，遭摩通降

投資評級至「中性」。



＊本地地產普跌，新世界為半日最差藍籌＊



上日李嘉誠及李澤鉅再度增持長實（０１１１３），惟本地地產仍受壓。長實滑１﹒６３％

，報４８﹒４元；新世界發展（０２９０９）挫３﹒２４％，報４０﹒３元；九龍倉置業（０１

９９７）下跌３﹒０４％，報３６﹒７元；信和置業（０００８３）走低２﹒４１％，報１０﹒

５２元；恆基地產（０００１２）回落１﹒７４％，報３１﹒１５元。

世茂集團（００８１３）將發行本金總額３億美元優先票據，半日走低３﹒２５％，報３５

﹒７５元。人幣升幅收窄，內房股回軟，中海外（００６８８）跌２﹒６％，報２６﹒２５元；

中國恆大（０３３３３）插７﹒１４％，報２６元；中國奧園（０３８８３）挫３﹒２４％，報

１１﹒３４元；龍光集團（０３３８０）滑２﹒７７％，報１４﹒７２元。

中信證券在報告中看好物管股下半年表現，並推薦碧桂園服務（０６０９８）、保利物業（

０６０４９）、綠城服務（０２８６９）、中海物業（０２６６９）、永升生活服務（０１９９

５）等。碧桂園服務飆１２﹒２５％，報３９﹒８５元；保利物業漲３﹒６７％，報７９﹒１５

元；綠城服務升２﹒５５％，報９﹒２５元；中海物業揚２﹒５７％，報８﹒３８元；永升生活

服務抽升７﹒３８％，報１２﹒８元；另外，時代鄰里（０９９２８）先舊後新折讓約７％配股

，急挫後倒升０﹒７３％，報１１﹒０６元。



＊曾永堅：內房股可部署，潤地中國海可買入＊



港股本日曾高見２６７００水平後回吐。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅向《經濟通通訊

社》表示，由於港股短期累積近２０００點升幅，料本次純屬技術性回吐，短中期依然看好港股

繼續上揚。他指由於目前各國央行仍採取量化寬鬆貨幣政策，市場資金仍充裕，加上目前國債的

收益率不吸引，避險情緒見降溫，只要中美關係短期平穩，料港股有動力繼續向上。另，他認為

近期港股成交急增且港匯走強，見資金繼續增持港股，料港股短期２６０００水平有支持，可上

望２６８００。

曾永堅又認為，內房股現可部署，他料行業普遍第三季銷售增長，亦見部分大型全國性布局

的內房股的折讓程度吸引，建議買入大型內房股。華潤置地（０１１０９）於３３﹒５元買入，

目標價３９元，跌穿３０﹒１５元止蝕；中海外（００６８８）於２６元買入，目標價２９元，

跌穿２３﹒４元止蝕。（ｋｓ、ｆｚ）

