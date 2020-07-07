【香港政情】立會泛民周六初選，投票人數若不足恐欠認受性

民主派的９月立法會選舉初選，定於本周六、日（１１、１２日），一連兩日展開，共有

２５１個票站，但多位泛民中人卻憂慮，若投票人數不足，結果欠認受性，要重新再協調，反或

加深民主派內部矛盾。

民主派有初選機制揀蟀，建制派要為選情把脈，也很困難。經民聯梁美芬昨日（６日）指，

九龍西選區新增了近７萬名選民，有一半以上過去多年來都沉默，難以接觸，政治取向亦無法預

測，但這批人卻能夠左右九西選情。《香港經濟日報》（ｚｚ）

