【新冠肺炎】消息：沙田區增３名患者，另６１歲士司機初步確診

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，威爾斯親王醫院新增３宗初步確診個案，分別是４０歲
男子、４２歲男子、６６歲女子，兩名男患者住在禾輋邨德和樓及美和樓，而６６歲女子則住在
水泉澳邨。
據悉，其中一名患者近日曾到迪士尼樂園遊玩、入住園區酒店及享用自助餐；而４０歲男子
則是九龍醫院的資訊科技部員工。
另外，另一名６１歲的士司機初步確診，現在於廣華醫院留醫。（ｂｉ）
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