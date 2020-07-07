【新冠肺炎】消息：沙田區增３名患者，另６１歲士司機初步確診

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，威爾斯親王醫院新增３宗初步確診個案，分別是４０歲

男子、４２歲男子、６６歲女子，兩名男患者住在禾輋邨德和樓及美和樓，而６６歲女子則住在

水泉澳邨。

據悉，其中一名患者近日曾到迪士尼樂園遊玩、入住園區酒店及享用自助餐；而４０歲男子

則是九龍醫院的資訊科技部員工。

另外，另一名６１歲的士司機初步確診，現在於廣華醫院留醫。（ｂｉ）

