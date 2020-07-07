【新冠肺炎】消息指慈雲山港泰護老中心再多一名院友初步確診

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，慈雲山港泰護老中心再有一宗初步確診個案，患者是一
名約８０歲男子，屬該老人院的院友，他今天早上被送到伊利沙伯醫院，初步對病毒呈陽性反應
，須待衛生署進一步確認。
此前一名住在慈雲山港泰護老中心的８５歲老婦初步確診，她正在伊利沙伯醫院留醫，屬首
宗院舍個案。（ｂｉ）
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