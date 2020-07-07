【國安立法】抖音國際版將在數日內退出香港市場，停止在香港運營

《經濟通通訊社７日專訊》抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ發言人向路透表示，ＴｉｋＴｏｋ將在
數日內退出香港市場，考慮到近期的事件，決定停止在香港運營ＴｉｋＴｏｋ應用。
抖音早前表示，該應用的用戶數據並未存儲在中國。目前執掌抖音的是華特迪士尼前執行長
Ｋｅｖｉｎ Ｍａｙｅｒ。
抖音是中國公司字節跳動旗下的短視頻應用。在中國實施「港區國安法」後，ＴｉｋＴｏｋ
決定退出香港市場。（ｃｗ）（ｚｚ）
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