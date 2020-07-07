【國安立法】消息指銅鑼灣維景酒店成國安公署臨時基地，明早開幕

《經濟通通訊社７日專訊》據本地傳媒報道，作為中央第四機關的國安公署，將以銅鑼灣維
景酒店為臨時基地，並於明日（８日）早上開幕。據悉，國安公署日後會另覓永久辦公室的選址
。
銅鑼灣維景酒店位於銅鑼灣道１４８號，酒店於２００２年開幕，由香港中旅維景國際酒店
管理有限公司管理，屬香港中旅集團旗下物業。（ｂｉ）
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