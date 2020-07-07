【新冠肺炎】陳肇始下午七時半會見傳媒，講述最新防疫措施

《經濟通通訊社７日專訊》政府宣布，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀和醫管
局行政總裁高拔陞今日下午七時半將在政府總部就有關２０１９冠狀病毒病的最新防控措施會見
記者。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日新增１４宗新型冠狀病毒確診個案，包括
９宗本地個案及５宗輸入病例，在９宗本地個案當中，有５宗源頭不明。（ｃｌ）
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