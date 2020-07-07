  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2020 18:15

【新冠肺炎】陳肇始下午七時半會見傳媒，講述最新防疫措施

　　《經濟通通訊社７日專訊》政府宣布，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀和醫管
局行政總裁高拔陞今日下午七時半將在政府總部就有關２０１９冠狀病毒病的最新防控措施會見
記者。
　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日新增１４宗新型冠狀病毒確診個案，包括
９宗本地個案及５宗輸入病例，在９宗本地個案當中，有５宗源頭不明。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/07/2020
《神州經脈》外儲連三月回升　人幣即期逼近7關　滬指曾上三千四
剖析天下07/07/2020
巴西經濟重啟　欲速恐不達
FOCUS07/07/2020
【FOCUS】牛市突至撐人幣　取代美元謀長線
中國故事07/07/2020
【新股後浪】A場高歌猛進新股趁勢上市　中芯國際最矚目
開市Good Morning07/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利初步目標20元
生財有道07/07/2020
籌備子女海外升學買「教育基金」　宜聚焦保證回報
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金