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即市新聞

07/07/2020 19:15

《再戰明天》英財政大臣公布經濟新措施，歐央行副總裁出席會議

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日）英國財政大臣蘇納克公布改善經濟新措施，歐洲央
行副總裁德金多斯出席一個網絡會議。

＊英國財政大臣蘇納克公布改善經濟新措施＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，英國財政大臣蘇納克公布因應經濟下滑的後續措施，預計將
專注於扭轉失業大幅增加局面。
　　本港時間明午４：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯及歐洲穩定機制（ＥＳＭ）總裁雷格
林參加一場由高盛組織的線上辯論會，題為「歐洲疫情危機：影響、政策響應和復甦之路」。
　　明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席一個網絡會議，討論疫情危機後歐洲央
行就歐盟經濟復甦採取的舉措。８：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）副總裁古澤滿宏和
亞洲開發銀行（ＡＤＢ）行長淺川雅嗣發表講話。

＊日本公布５月國際收支經常帳餘額＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布５月國際收支經常帳餘額，料由
３０００億日圓上升至１﹒１萬億日圓。
　　明午１：４５ｐｍ，瑞士公布６月失業率，料由３﹒４％升上３﹒６％。

＊國藥科技開股東特別大會＊

　　在本港，明日，國藥科技股份（０８１５６）和皓文控股（０８０１９）開股東特別大會
（ｈｏ）

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