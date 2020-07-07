《再戰明天》英財政大臣公布經濟新措施，歐央行副總裁出席會議

《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日）英國財政大臣蘇納克公布改善經濟新措施，歐洲央

行副總裁德金多斯出席一個網絡會議。



＊英國財政大臣蘇納克公布改善經濟新措施＊



在外圍重要經濟活動上，明日，英國財政大臣蘇納克公布因應經濟下滑的後續措施，預計將

專注於扭轉失業大幅增加局面。

本港時間明午４：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯及歐洲穩定機制（ＥＳＭ）總裁雷格

林參加一場由高盛組織的線上辯論會，題為「歐洲疫情危機：影響、政策響應和復甦之路」。

明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席一個網絡會議，討論疫情危機後歐洲央

行就歐盟經濟復甦採取的舉措。８：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）副總裁古澤滿宏和

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）行長淺川雅嗣發表講話。



＊日本公布５月國際收支經常帳餘額＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布５月國際收支經常帳餘額，料由

３０００億日圓上升至１﹒１萬億日圓。

明午１：４５ｐｍ，瑞士公布６月失業率，料由３﹒４％升上３﹒６％。



＊國藥科技開股東特別大會＊



在本港，明日，國藥科技股份（０８１５６）和皓文控股（０８０１９）開股東特別大會

（ｈｏ）

