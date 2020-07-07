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即市新聞

07/07/2020 12:13

【新冠肺炎】瑞銀：疫情短期影響非常嚴重，惟市場波動或提供機會

　　《經濟通通訊社７日專訊》瑞銀資產管理全球新興市場投資主管兼亞太區股票主管黃義旗（
Ｇｅｏｆｆｒｅｙ　Ｗｏｎｇ）表示，新型冠狀病毒肺炎疫情的爆發造成非常嚴重的短期影響，
但相信長遠而言對市場的影響不大。他認為，市場波動或為股市提供具吸引力的機會。
　　黃義旗在網上媒體發布會上指，疫情對市場的影響程度及持續時間，很大程度上要視乎政府
的防疫措施，以及推出的財政及貨幣支持政策。由於近期疫情無法避免地對企業的收入產生重大
影響，經濟衰退是基本情況。不過，疫情的爆發加速了亞洲市場中，一些小型企業的持續整合，
企業的業務由線下轉為線上，亦推動市場的研發投資。同時，疫情令供應鏈轉移，東南亞及印度
等地料能從中受惠。另一方面，中國在服務及消費方面的再平衡、企業增加研發開支等趨勢，長
遠而言將會推動某些企業和行業的增長。
　　對於美國或撤銷當地上市的中資企業的上市地位，他指，即使企業失去部分的美國投資者，
都將有中國投資者填補，不認為美國上市的中資企業被撤銷上市地位將造成非常大的影響。
　　瑞銀資產管理亞太區固定收益主管Ｈａｙｄｅｎ　Ｂｒｉｓｃｏｅ表示，儘管目前市場情緒
有所改善，但亞洲信貸息差仍然處於全球金融危機時的水平，為特別是亞洲高收益債券的投資者
，提供了吸引的機會。
　　至於信貸方面，他指，較為看好大型內地房地產企業，主要由於城鎮化及中產人口的增加，
將持續推動需求；樓價正在恢復；以及企業的盈利正在改善中。因此，一些大型內房企業為該行
推薦的選擇。（ｓｋ）

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