  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2020 11:58

【新冠肺炎】未來資產：難完全回復以往經濟活動，企業建新供應鏈

　　《經濟通通訊社７日專訊》未來資產Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　ｂｙ　Ｍｉｒａｅ　Ａｓｓｅｔ首
席投資總監Ｊｏｎ　Ｍａｉｅｒ在網上會議表示，新冠肺炎疫情使２０２０年環球經濟前景看淡
，但各國的貨幣和財政政策對市場有支持。不過，他認為，即使疫情看似好轉，但難以完全回復
以往的經濟活動，相信市場重啟的步伐將緩慢進行。
　　其研究及策略主管Ｊａｙ　Ｊａｃｏｂ表示，在疫情下，投資者可以透過學習歷史及預測未
來，作為主題投資。他指，市場在疫情後採用新科技有所增長，而社交距離實施後，網上遊戲最
為受惠，流量在３月份更飆升７５％，遊戲行業的收入增長更大幅超越電影行業。
　　他又指，在主題投資中，人工智能及機械人是全球最具影響力的行業，而在近期的環球影響
中，如貿易衝突及全球疫情中，挑戰了數十年來的全球化和離岸製造業趨勢。他提到，很多公司
在這個轉變中，已經尋求重新建立供應鏈的渠道，特別在公司期望以自動化降低成本時，有助推
動機器人技術。
　　另外，隔離下使在家工作及學習的人增加，Ｊａｃｏｂ認為，雲是一項具吸引力的商業模式
，而遊戲亦會使用雲。他又指，電子商貿也是看好的板塊，雖然數據顯示健康、汽車及餐飲佔比
較少，未能做到全面的電子商貿，但他指，主題投資是長期的預測，５至１５年的計劃。他相信
，以上的板塊在市場有較好定位，有利長遠投資規劃。（ｊｏ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning07/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利初步目標20元
生財有道07/07/2020
籌備子女海外升學買「教育基金」　宜聚焦保證回報
財經熱話06/07/2020
【紓困措施】政府：首批約315萬名市民周一收到一萬元
財經熱話06/07/2020
【紓困措施】第三批保就業名單出爐　中原地產獲1.1億資助最多
財經熱話06/07/2020
港股飆966點收26339重上牛熊線　成交急增至2508億元
中國故事06/07/2020
《神州經脈》美醞釀對華新措施　滬指衝破三千三　成交額創五年高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金