【新冠肺炎】未來資產：難完全回復以往經濟活動，企業建新供應鏈

《經濟通通訊社７日專訊》未來資產Ｇｌｏｂａｌ Ｘ ｂｙ Ｍｉｒａｅ Ａｓｓｅｔ首

席投資總監Ｊｏｎ Ｍａｉｅｒ在網上會議表示，新冠肺炎疫情使２０２０年環球經濟前景看淡

，但各國的貨幣和財政政策對市場有支持。不過，他認為，即使疫情看似好轉，但難以完全回復

以往的經濟活動，相信市場重啟的步伐將緩慢進行。

其研究及策略主管Ｊａｙ Ｊａｃｏｂ表示，在疫情下，投資者可以透過學習歷史及預測未

來，作為主題投資。他指，市場在疫情後採用新科技有所增長，而社交距離實施後，網上遊戲最

為受惠，流量在３月份更飆升７５％，遊戲行業的收入增長更大幅超越電影行業。

他又指，在主題投資中，人工智能及機械人是全球最具影響力的行業，而在近期的環球影響

中，如貿易衝突及全球疫情中，挑戰了數十年來的全球化和離岸製造業趨勢。他提到，很多公司

在這個轉變中，已經尋求重新建立供應鏈的渠道，特別在公司期望以自動化降低成本時，有助推

動機器人技術。

另外，隔離下使在家工作及學習的人增加，Ｊａｃｏｂ認為，雲是一項具吸引力的商業模式

，而遊戲亦會使用雲。他又指，電子商貿也是看好的板塊，雖然數據顯示健康、汽車及餐飲佔比

較少，未能做到全面的電子商貿，但他指，主題投資是長期的預測，５至１５年的計劃。他相信

，以上的板塊在市場有較好定位，有利長遠投資規劃。（ｊｏ）

