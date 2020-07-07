《小傳日記》疫情增個案，魚缸跌難擋；失守二萬六，趁勢要買熊？

《小傳日記》本來隔晚（６日）花旗國都好哋哋，三大指數高開高收，納指仲破埋頂，股市

一片欣欣向榮，今日（７日）魚缸高開二百幾點，之後飆過上４４３點見２６７８２點再創四舍

月高位，但今日香江突然爆出多單本地新冠肺炎感染個案，傳當中有患者曾到迪士尼，而且未知

源頭，但知到最少兩間學校停課，嚇到缸友急急腳拋貨，午後失守牛熊線（２６０９１點）及二

萬六關口，尾市都抽唔返上嚟，最終收報２５９７５點，跌３６３點或逾１巴仙，主板成交約２

４００億銀跌逾４巴仙。國貨收報１０６００點，跌１２６點或跌逾１巴仙。

神州Ａ場繼續走勢旺盛，上證綜合指數報３３４５點，升１２點或近半巴仙；深證成分指數

報１３１６３點，升２２２點或近兩巴仙。兩市合共成交１７３９８萬億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）回吐近２巴仙，報３８﹒６５銀；生發發（００３８

８）跌近２巴仙，報３４７﹒８銀；ＱＱ（００７００）微跌近１巴仙，報５１６銀；中移動（

００９４１）潛水近３巴仙，報５６﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）跪低１巴仙，報７６﹒６銀

。



＊中芯似震倉缸友心慌慌，吉利炒回Ａ揸貨心歡喜＊



近期缸友個個都講緊中芯（００９８１），因為日日破頂日日高，不過坐唔坐得穩都係一個

問題哩！中芯今日破頂高見４４﹒５後，就立即倒頭向下，疑似震倉想嚇一嚇班散戶，最後收跌

近９巴仙，報３６﹒５５銀，而且成交額高達１６３億銀，係今日最大成交金額嘅股份！其他芯

片股方面，ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌近２巴仙，報８７﹒０５銀；華虹半導體（０１３４

７）潛水一成三，報２８﹒５５銀；上海復旦（０１３８５）都跟住跳水近９巴仙，報１０﹒７

銀。

吉利（００１７５）同樣都成為缸友們嘅最愛，因為回Ａ呢個消息令到「孖屐」十分興奮，

今日仲要裂口高開，最終收漲逾３巴仙，報１６﹒９４銀。其他車仔股方面，比亞迪（０１２１

１）跌逾１巴仙，報７１﹒２５銀；華晨（０１１１４）回吐逾５巴仙，報８﹒４銀；長城汽車

（０２３３３）升唔夠半巴仙，報５﹒７銀。



＊孖屐有沽壓內險向下殺，招證玩供股板塊齊痛苦＊



內險佬最近就玩「價值回歸」，加上Ａ場非常熱鬧，本身帶動班內險佬今朝繼續升，但短期

飛咁多，難免有獲利回吐出現。眾安在綫（０６０６０）跌７巴仙，報５１﹒２銀；太平（００

９６６）走低３巴仙，報１５﹒４４銀；財險（０２３２８）挫近３巴仙，報７﹒４６銀；國壽

（０２６２８）軟唔夠半巴仙，報１９﹒３銀；中國平安（０２３１８）升逾１巴仙，報８７﹒

２５銀。

最近為「風頭躉」同樣見獲利回吐，加上招商證券（０６０９９）突然建議供股，要折讓４

２％十供三，搞到內券佬沽壓仲大。招商證券跌逾１４巴仙，報１２﹒０４銀；光大證券（０６

１７８）插水１６巴仙，報９﹒８３銀；中金公司（０３９０８）跪低近８巴仙，報１８﹒１銀

；中國銀河（０６８８１）撻低近８巴仙，報５﹒６銀；中信証券（０６０３０）蒸發逾６巴仙

，報１９﹒２８銀。



＊限制憂再來收租佬柴台，內房佬績好獲利要回吐＊



有消息話，香江今日新增多宗新型肺炎本地初步確診個案，特首林鄭月娥話抗疫督導委員會

會開會，全面檢視最新疫情同防疫措施。如果防疫限制措施再臨，實會打擊商戶生意，連埋磚頭

佬分成收入都少埋，九置（０１９９７）係今日表現最差藍戰士，撻低近６巴仙，報３５﹒７銀

；領展（００８２３）無咗逾１％，報６５﹒７銀；新世界（０２９０９）跪低近４巴仙，報４

０﹒１銀。據報威爾斯醫院接獲３宗初步確診個案，其中一個患者會喺沙田新城市廣場一帶活動

，新地（０００１６）插逾３巴仙，報１００﹒８銀。長實（０１１１３）再獲長和系創辦人李

嘉誠及主席李澤鉅斥資５２９４萬，增持近１１３萬股，不敵大市向下，無咗近３巴仙，報４７

﹒９銀。

神州磚頭佬連升三日，午後跟返孖屐回吐，融創（０１９１８）發行１０億美金優先票據，

收挫近４巴仙，報３９﹒２銀。「四條三」恆大（０３３３３）走低逾８巴仙，報２５﹒７銀；

碧桂園（０２００７）無咗逾１巴仙，報１１銀；正榮地產（０６１５８）６月合約銷售金額按

年多近１９巴仙，跌近３巴仙，報５﹒０８銀；佳兆業（０１６３８）６月銷售額按年多咗三成

幾，走高近２巴仙，報３﹒７５銀。

新經股今日個別發展，阿里巴巴（０９９８８）收２３２﹒４銀升逾３巴仙，曾見２３９銀

上市新高；美團點評（０３６９０）報１８５銀跌逾３％；小米（０１８１０）收１４﹒７８銀

跌逾１巴仙，請請！



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