憂本港疫情反彈，港股跌３６３點收２５９７５，成交２４００億元

《經濟通通訊社７日專訊》美國新冠肺炎累計死亡人數突破１３萬，但受服務業數據提振，

隔晚美股亦造好，牽動港股早段隨外圍高開２３１點報２６５７１點，曾飆升４４３點見

２６７８２點。隨後，美股期貨亞洲時段轉跌，近日強勢股獲利盤現，加上本地地產回吐領跌藍

籌，使恆指急速轉跌至２６２００點水平。

午後，恆指進一步反復下跌，並跌穿２６０００點，低見至２５９１１點。最終恆指收報

２５９７５點，跌３６３點或跌１﹒３８％，失守牛熊２５０天線（２６０９１點），主板成交

２３９９﹒５７億元，較上一交易日減４﹒３２％。國企指數報１０６００，跌１２６點或跌

１﹒１８％。即月期指新報２６００３，跌３２８點，高水２７點。即月國指期貨報１０５９６

，跌７３點，低水４點。

Ａ股Ｖ，上證綜合指數報３３４５點，升１２﹒４６點或升０﹒３７％；深證成份指數報

１３１６３點，升２２２﹒２６點或升１﹒７２％。兩市全日成交達到１７３９８億元人民幣，

較昨日成交還要高出１７３７億元或者１１﹒１％，續創５年高。

藍籌股方面，本地地產股領跌，九置（０１９９７）為本日最大跌幅藍籌股。而重磅藍籌亦

回吐，港交所（００３８８）跌１﹒５８％，報３４７﹒８元；中移動（００９４１）跌

２﹒６７％，報５６﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒６５％，報３８﹒６５元；友邦保險

（０１２９９）跌１﹒０３％，報７６﹒６元；騰訊控股（００７００）跌０﹒７７％，報

５１６元。建行（００９３９）逆市升０﹒６１％，報６﹒５６元。



＊港股有回吐，內險物管車股續升勢＊



中金公司發布最新報告指出，內地資本市場正在經歷新的大發展階段，估計未來５至１０年

，中國股市總市值可能有翻倍空間，內險股有平保（０２３１８）領跑升１﹒２８％，報

８７﹒２５元；新華保險（０１３３６）升０﹒１５％，報３３﹒７元，而中國財險

（０２３２８）則回吐２﹒７４％，報７﹒４６元；中國人壽（０２６２８）跌０﹒２６％，報

１９﹒３元；中國太保（０２６０１）跌０﹒５９％，報２５﹒１５元。

中信證券在報告中看好物管股下半年表現，並推薦碧桂園服務（０６０９８）、保利物業

（０６０４９）等多隻股份。新城悅服務（０１７５５）升４﹒８８％，報２１﹒５元；碧桂園

服務升１２﹒９６％，報４０﹒１元；永升生活服務升４﹒５３％，報１２﹒４６元，而佳兆業

美好（０２１６８）亦升２﹒３５％，報３２﹒６元；時代鄰里（０９９２８）升２％，報

１１﹒２元。

天能動力（００８１９）表示其建議分拆電池板塊業務，以Ａ股形式於Ａ股科創板上市之申

請已獲上市委同意。天能動力升４﹒０４％，報１７﹒５元；吉利汽車（００１７５）升

３﹒２９％，報１６﹒９４元；慶鈴汽車股份（０１１２２）升０﹒６９％，報１﹒４５元；長

城汽車（０２３３３）升０﹒１８％，報５﹒７元。



＊本地地產領跌藍籌，券商晶片獲利盤現＊



本地地產股今日普遍隨市回吐，加上今日突爆出多宗新冠肺炎個案，加重版塊下行壓力。上

日李嘉誠及李澤鉅再度增持長實（０１１１３），惟本地地產仍受壓領跌藍籌，長實亦隨市走低

，九龍倉置業（０１９９７）跌５﹒６８％，報３５﹒７元；新世界發展（０２９０９）跌

３﹒７２％，報４０﹒１元；信和置業（０００８３）跌３﹒５３％，報１０﹒４元；恆基地產

（０００１２）跌３﹒３１％，報３０﹒６５元，長實集團（０１１１３）跌２﹒６４％，報

４７﹒９元。

而連日急漲的中資券商股本日亦有獲利回吐，當中光大證劵（０６１７８）跌幅最大，跌

１５﹒９８％，報９﹒８３元；折讓近４２％建議Ｈ股十供三的招商證券（０６０９９）跌

１４﹒３７％，報１２﹒０４元；中信建投証券（０６０６６）跌１１﹒９９％，報１１﹒７４

元；證國際（０６０５８）跌１０﹒３９％，報０﹒３４５元。

中芯國際（００９８１）連日急漲且今於上海科創板開啟申購，今早曾再展升勢，盤中高見

４４﹒５元，創上市新高，其後獲利盤湧現急滑，收跌８﹒８５％，報３６﹒５５元。其他晶片

股同樣有沽壓，華虹半導體（０１３４７）破頂後倒跌１３﹒４８％，報２８﹒５５元；上海復

旦（０１３８５）跌８﹒７％，報１０﹒７元；中電華大科技（０００８５）跌４﹒２１％，報

０﹒９１元。（ｊｃ）

