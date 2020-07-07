【Ａ股狂升】中證報評Ａ股：五大強勢特徵凸顯

《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股昨日（６日）奔跑提速，滬綜指漲５﹒７１％站上３３００

點，兩市成交額突破１﹒５萬億元（人民幣．下同）大關。《中國證券報》發文稱，要認識當前

市場，就要看到昨日滬深兩市呈現出的五大牛市特徵：

特徵一：兩市日成交金額達１５６６０﹒５３億元，創５年來新高。２０１５年大牛市期間

，兩市萬億元日成交額屢見不鮮。雖然隨後幾年也曾多次見到萬億元日成交金額，但均未能突破

１５０００億元水平。

特徵二：萬億市值大藍籌漲停。在上一個牛市初期２０１４年１２月時，中石油

（００８５７）（滬：６０１８５７）於１２月４日漲停，次日繼續大漲，收市價差一分錢漲停

。而昨日，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）、招商銀行（０３９６８）

（滬：６０００３６）兩隻萬億市值個股均漲停。

特徵三：行業ＥＴＦ罕見上演漲停潮。Ｗｉｎｄ數據顯示，昨日約有２７個行業ＥＴＦ漲停

，包括芯片、龍頭券商、銀行、金融等。

特徵四：伴隨Ａ股大漲，三大股指期貨顯著走高。文華財經數據顯示，滬深３００期指、上

證５０期指、中證５００期指主力合約分別上漲７﹒９６％、９﹒８８％、４﹒７５％。三大股

指期貨主力合約日內吸金效應凸顯，獲得８０﹒３億元資金流入。

特徵五：自３月２３日反彈以來，滬綜指累計漲幅超２０％，進入技術性牛市。

對於後市，文章引述多位市場人士表示，短期看，由於資金湧入進程還在延續，行情不會戛

然而止。但快速拉高後將進入高位震盪期，補漲機會主要來自對個別品種的挖掘。（ｌｃ）

