【新冠肺炎】實施網課留學生不能留美國，中方：全力保護學生權益

《經濟通通訊社７日專訊》美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）公布，全美各地的學校和大學

正面臨在疫情期間如何重新開放的問題，若學校在今年秋季全部實施遠距離網課教學，國際留學

生不能留在美國並須離境。同時，如果學校只進行網課教學，移民局也不會核發簽證給在境外的

（國際）學生。

中國外交部發言人對此回應，中方正密切關注美方政策有關動向，將全力保護中國在美留學

生的合法權益。（ｊｔ）

