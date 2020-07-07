【Ａ股狂升】官媒唱好，滬綜指續高開１﹒４４％勢攻三千四

《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市昨日（６日）狂升並破多項紀錄，中央電視台《新聞聯

播》昨晚的Ａ股報道用時長達１分１２秒，被視為官方呼籲散戶入市的訊號。滬深股市今早繼續

尋頂，上證綜合指數（滬綜指）高開１﹒４４％，報３３８０﹒９５點，續創２０１８年２月以

來新高，勢攻三千四。深綜指高開０﹒９８％，金融股持續爆發，醫藥股走低。

官媒唱好Ａ股，繼《中國證券報》提出「健康牛」後，《新聞聯播》亦為Ａ股加持，報道援

引專家認為，「中國出色的疫情防控能力與防控成績是中國經濟復蘇和股市上漲的最大動能」。

有內媒統計，《新聞聯播》在過去兩年共９次提及Ａ股，對上一次報道Ａ股是在２月６日，當時

正值中國新型冠狀病毒疫情最嚴重的時期，股市升浪延續了約半個月。不過亦有官媒呼籲理性，

《證券時報》頭版文章指，概念炒作過甚，好事也可能釀成苦果，價值終將回歸。把握好「變」

與「不變」的關係，有助於Ａ股市場戒除浮躁，行穩致遠，更好服務於中國經濟，也有利於投資

者抓住機會，規避風險，推動Ａ股理性繁榮。

今次升浪的主要推手來自券商板塊，不過券商股集體發公告披露風險提示，稱公司近期股票

價格漲幅較大，提醒投資者關注投資風險，理性投資。（ｅｙ）

