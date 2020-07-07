【Ａ股狂升】兩市半日成交破萬億，滬指升１﹒３％惟三千四見壓力

《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市昨日（６日）狂升並破多項紀錄，央視《新聞聯播》昨

晚的Ａ股報道用時長達１分１２秒，被視為官方呼籲散戶入市的訊號。滬深股市今早繼續升，滬

綜指一開市便錄得１﹒４４％升幅，數分鐘後升幅擴大至２％，高見３４０７﹒０８點，是自

２０１８年２月以來首破三千四，不過股市在該位置出現阻力，資金心理防線一度崩潰，升幅近

全銷，但在白酒股帶頭領漲下，滬指再拾升幅，半日升１﹒３２％，報３３７６﹒７９點。深市

表現更強勁，深成指飆２﹒８４％，創業板指漲３﹒２７％。

《新聞聯播》為Ａ股加持，報道援引專家認為，「中國出色的疫情防控能力與防控成績是中

國經濟復蘇和股市上漲的最大動能」，不過亦有官媒呼籲理性，《證券時報》頭版文章指，概念

炒作過甚，好事也可能釀成苦果，價值終將回歸。

散戶跑步入市，兩市半日成交達到１０８８８億元（人民幣．下同），已經破萬億關，較昨

日同時段成交還要高出１５﹒８％。



＊券商股提示風險，股東拿起鐮刀＊



今次升浪的主要推手來自券商板塊，不過券商股集體發公告披露風險提示，稱公司近期股票

價格漲幅較大，提醒投資者關注投資風險，理性投資。有資金開始收割離場，部分券商股結束升

勢，紅塔證券（滬：６０１２３６）瀉４﹒８％，廣發証券（深：０００７７６）吐３﹒４％，

國泰君安（滬：６０１２１１）跌２﹒６％，中原證券（滬：６０１３７５）跌２﹒５％，中信

建投（滬：６０１０６６）跌１﹒７％，不過個別券商股仍然炒高，中泰證券

（滬：６００９１８）、光大證券（滬：６０１７８８）漲停。



＊外資繼續入場，白酒股接力撐市＊



券商股出現退潮，滬綜指今早升幅一度由２％收縮至０﹒１％，惟外資今早淨流入超過９５

億元，白酒股接力漲，穩住大盤。龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）急升６﹒１％，報

１６９６﹒９９元，繼續刷新歷史新高，五糧液（深：０００８５８）升４﹒７％，報

２０１﹒８５元，破２００元關；同業金種子酒（滬：６００１９９）漲停，老白干酒

（滬：６００５５９）升６﹒９％，金楓酒業（滬：６００６１６）走高５﹒５％。（ｅｙ）

