【Ａ股狂升】券商退潮滬綜指僅升０﹒４％，成交增至１﹒７萬億元

《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市昨日（６日）狂升並破多項紀錄，今日升幅明顯收窄，

但仍然維持巨量成交。滬綜指一開市便錄得１﹒４４％升幅，數分鐘後升幅擴大至２％，高見

３４０７﹒０８點的全日高位，是自２０１８年２月以來首破三千四，不過在該位置出現阻力，

隨著升市推手券商股倒跌，兩市升勢明顯轉疲，一度升幅近全銷，但在白酒股帶頭領漲下，滬指

再拾升幅，半日升超過１％，但尾盤券商股跌幅加大，拖累滬綜指全日僅升０﹒３７％，報

３３４５﹒３４點，錄六連升。深市表現更強勁，深成指漲１﹒７％，創業板指飆２﹒４４％。

散戶跑步入市，兩市全日成交達到１７３９８億元（人民幣．下同），較昨日成交還要高出

１７３７億元或者１１﹒１％，續創５年高。



＊券商股得利撤退，白酒接力上＊



券商板塊連日暴漲，不過多股集體發公告披露風險提示，稱公司近期股票價格漲幅較大，提

醒投資者關注投資風險，理性投資。有官媒呼籲理性投資，資金開始收割離場，大部分券商股結

束升勢，南京證券（滬：６０１９９０）瀉６﹒１％，廣發証券（深：０００７７６）吐

４﹒５％，中信建投（滬：６０１０６６）跌４﹒３％，招商證劵（滬：６００９９９）建議Ａ

Ｈ股十供三供股，其中Ａ股供股７﹒４６元，較上日收市價折讓７４﹒４８％，招商證劵收挫近

３％。

個別券商股仍炒高，中泰證券（滬：６００９１８）漲停，光大證券（滬：６０１７８８）

升７﹒３％。

外資全日通過陸股通淨流入超過９８億元，白酒股接力漲，穩住大盤。龍頭貴州茅台

（滬：６００５１９）急升５﹒５％，報１６８８元，繼續刷新歷史新高，五糧液

（深：０００８５８）升４﹒７％，報２０１﹒８９元，破２００元關。



＊中芯駕到科創板，半導體大升歡迎＊



內地半導體龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股今日在上海科創板開啟

申購。按發行價格每股２７﹒４６元計算，此次ＩＰＯ募資總額區間將為４６２﹒８７億元至５

３２﹒３億元，將是Ａ股近１０年來最大規模ＩＰＯ。

根據中芯國際披露的發行公告，有超過２０００隻公募產品參與了中芯國際Ａ股報價，其中

不乏多只明星基金經理管理的績優基金。

半導體龍頭回Ａ，滬深半導體板塊非常熾熱連漲兩日。華燦光電（深：３００３２３）、上

海新陽（深：３００２３６）、帝科股份（深：３００８４２）漲停，滬硅產業

（滬：６８８１２６）漲８﹒１％，瑞豐光電（深：３００２４１）升７﹒８％，瑞芯微

（滬：６０３８９３）升５﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４６９８．１３ ＋０．６０



上證綜合指數 ３３４５．３４ ＋０．３７ ７９３６．３８

深證綜合指數 ２１５７．９４ ＋１．７１ ９４６２．３３



上證Ｂ股指數 ２３８．８４ ＋０．２４ ４．５４

深證Ｂ股指數 ９２６．２２ ＋０．１２ １．６５



上證１８０指數 ９８５０．３８ ＋０．２１

上證３８０指數 ５６４６．３６ ＋０．８０



深證成份指數 １３１６３．９８ ＋１．７２

中小創新指數 ２３７６．３４ ＋１．６３

深圳創業板指數 ２５９１．２６ ＋２．４４

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