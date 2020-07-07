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07/07/2020 09:08

【中概焦點】新浪提私有化告別美股，股價隔晚漲逾一成接近要約價

　　《經濟通通訊社７日專訊》中概股正在就中美矛盾作準備，有公司選擇來港第二上市，有公
司則決定私有化離場。中國知名門戶網站新浪公告，其董事長曹國偉控制的Ｎｅｗ　Ｗａｖｅ向
公司發出私有化要約，要約價每股４１美元，較新浪周四收市價呈溢價１１﹒８％，新浪市值將
上升至２７億美元。
　　新浪周一在美大漲１０﹒５５％，報４０﹒５４美元，較要約價僅低１﹒１％。（ｅｙ）

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