【中印衝突】印媒：解放軍從衝突地區撤退，拆除帳篷並後撤車輛

《經濟通通訊社７日專訊》據《印度報》引述印度高層官員透露，解放軍從加勒萬谷撤退，

印軍看到解放軍在巡邏點拆除了１４座帳篷與建築物，亦有人目睹部署在實際控制線附近的中國

軍用車輛也在往後撤退，但沒有提供具體的車輛後撤距離。

中國外交部發言人趙立堅６日表示，中印雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，

就一線部隊採取有效措施脫離接觸、緩解邊境局勢取得了積極進展。（ｅｙ）

