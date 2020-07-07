【國安立法】陸委會：國安法細則審查台機構逾界限，籲勿無限上綱

《經濟通通訊社７日專訊》香港「維護國家安全委員會」制訂港區國安法實施細則，今日授

予保安局及警方７項新權力，可繞過司法程序入屋搜查、截取通訊甚至凍結財產，令外界譁然。

其中一項「超級武器」更是針對所謂的外國「代理人」，警方可要求外國或台灣的政治性組織或

代理人提交指明資料，包括在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源及開支等，如不調

查則屬刑事罪行，最高罰款１０萬元及監禁兩年。

台灣陸委會今日中午發表新聞稿，對港府出台港區國安法實施細則表示譴責，批評細則定義

模糊浮濫，對於長期在香港從事民間交流服務的台灣政黨、民間團體、駐港機構及人士極其不尊

重、不友善，不但令在港台人感恐慌，更扼殺了台港正常交流互動。陸委會批評，這形同極權政

體無限擴權的思想審查，嚴正警告北京及港府不要逾越違反人權，及侵害台灣在港團體及機構正

當權益的界限。

陸委會重申，台灣關心但從未介入香港情勢，駐港機構更是經過雙方換文同意設立，只提供

民間交流服務，長年來從未逾越分際，香港方面應依雙方協議保障台灣駐港機構不受任何政治干

擾，呼籲相關方面切勿無限上綱、輕舉妄動，破壞台港及兩岸關係。（ｅｙ）（ｚｚ）

