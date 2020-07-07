  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2020 16:18

【聚焦人幣】新加坡銀行：中美關稅戰趨緩，即期一年內升向６﹒８

　　《經濟通通訊社７日專訊》華僑銀行的私人銀行業務分支－－新加坡銀行周二發表評論指出
，對人民幣看法轉向正面，因中美關稅戰風險下降，可為人民幣兌美元即期於一年內升向
６﹒８０鋪路。該行將將人民幣兌美元１２個月預測上調至６﹒８０，原為６﹒９５。報告稱，
盡管中美緊張情勢持續，但人民幣可能會從特朗普強硬言論非強硬行動之中獲得緩解。若民主黨
候選人拜登在總統選舉勝出，對華政策可能依然堅定但破壞性較小。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下07/07/2020
巴西經濟重啟　欲速恐不達
FOCUS07/07/2020
【FOCUS】牛市突至撐人幣　取代美元謀長線
中國故事07/07/2020
【新股後浪】A場高歌猛進新股趁勢上市　中芯國際最矚目
開市Good Morning07/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利初步目標20元
生財有道07/07/2020
籌備子女海外升學買「教育基金」　宜聚焦保證回報
財經熱話06/07/2020
【紓困措施】政府：首批約315萬名市民周一收到一萬元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金