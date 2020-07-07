【聚焦人幣】新加坡銀行：中美關稅戰趨緩，即期一年內升向６﹒８

《經濟通通訊社７日專訊》華僑銀行的私人銀行業務分支－－新加坡銀行周二發表評論指出
，對人民幣看法轉向正面，因中美關稅戰風險下降，可為人民幣兌美元即期於一年內升向
６﹒８０鋪路。該行將將人民幣兌美元１２個月預測上調至６﹒８０，原為６﹒９５。報告稱，
盡管中美緊張情勢持續，但人民幣可能會從特朗普強硬言論非強硬行動之中獲得緩解。若民主黨
候選人拜登在總統選舉勝出，對華政策可能依然堅定但破壞性較小。（ｗｌ）
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