【新股後浪】Ａ場高歌猛進，新股趁勢上市，中芯國際最矚目

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》Ａ股市場近日強勢走牛。受益於經濟基本面

回穩預期、資本市場深改加速釋放制度紅利、增量資金持續湧入等諸多利好因素，滬綜指在上周

走強後，昨日（６日）大漲５﹒７１％，報３３３２點，滬深兩市昨日成交額達到１﹒５７萬億

（人民幣．下同），創５年新高。

指數走高點燃了市場熱情，投資者開戶量、活躍度均明顯上升。川財證券研究所所長陳靂表

示，當前牛市跡象初顯，資金層面的活躍反映Ａ股景氣度在提升：一方面，增量資金持續入場為

提升Ａ股估值打下堅實基礎；另一方面，滬綜指編制方案７月２２日修訂，將推動滬綜指更能代

表中國優質企業，從而進一步走高。

對於中國經濟復甦力度能否支撐牛市，招商證券宏觀研究團隊認為，在經濟增速回升，通脹

總體偏弱而流動性政策退出寬鬆預期的綜合作用下，大類資產表現出了投資過熱所對應的股強債

弱格局。未來至少三個季度內，國內經濟仍將上行，企業利潤趨於修復。同時，國際資本持續流

入境內市場、居民部門資產配置結構變化、資本市場改革持續推進等中長期有利於資本市場發展

的因素也在影響市場。不過，招商證券也強調，目前時點，如果資本市場的腳步明顯快於基本面

，則會激發市場的自動修正。



＊新股市場大爆發，中芯國際今起申購＊



隨著二級市場高歌猛進，新股市場同樣迎來爆發期。本周（７月６日至１０日），滬深兩市

共有１９隻新股啟動申購，其中有７隻擬登陸科創板、２隻登陸創業板、１隻登陸主板及９隻登

陸新三板，當中也不乏明星新股，比如刷新科創板上市速度的中芯國際（００９８１）

（滬：６８８９８１）、ＡＩ晶片龍頭寒武紀、徽菜的老字號同慶樓等。

市場關注度最高的非中芯國際莫屬，這是內地技術最先進、規模最大的晶片代工廠，從申請

上市獲受理到上會僅用１９天時間。中芯國際７日開始申購，頂格申購高達１６８﹒５萬元。

根據中芯國際公告，此次科創板上市發行價格為每股２７﹒４６元，募資將達５３２﹒３億

元，是Ａ股近１０年來最大規模ＩＰＯ。中芯２９家戰略配售對象合計配售金額２４２﹒６１億

元。此外超過２０００隻公募產品參與中芯國際報價，其中不乏多隻明星基金經理管理的績優基

金。

另一隻關注度較高的新股是國內人工智能晶片龍頭寒武紀，該公司從科創板ＩＰＯ申請獲受

理至拿到註冊批文，共歷時８９天，在Ａ股也堪稱火速。２０１７至２０１９年，寒武??业收

入７８４﹒３３萬元、１﹒１７億元、４﹒４４億元。但由於晶片研發需要大量資本開支，產品

仍在市場拓展階段，寒武紀尚未盈利且存在累計未彌補虧損。



＊創業板註冊制、新三板精選層開啟，多隻新股蓄勢待發＊



除了科創板外，在創業板註冊制改革、新三板推出精選層的改革紅利下，也有不少優質新股

蓄勢待發。舉例來說，新三板精選層首批企業穎泰生物和艾融軟件兩隻新股上周申購情況異常火

爆，顯示在新三板在深化改革後，對投資者的吸引力明顯增強。而本周則會有９隻新三板新股、

２隻創業板新股開啟申購。

專家建議，參與新三板公開發行股票認購要堅持價值投資的理念，做出合理的投資決策。同

時關注後續發行安排，做好自身資金在個股之間的合理分配，避免扎堆集中申購。

