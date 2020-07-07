【ＦＯＣＵＳ】牛市突至撐人幣，取代美元謀長線

【ＦＯＣＵＳ】連日氣勢如虹的Ａ股周二（７日）續挑戰３４００關，離岸人民幣同乘風破

浪一度收復７算；股匯齊升效應下，中國十年期國債殖利率一度高見３﹒１％，推動中美利差擴

至有紀錄來的峰值。

神州牛市突如其來，權重金融股領銜上漲更引發北京暗地打響「金融保衛戰」，以對冲侵侵

即將公布針對中國行政命令的猜測。想深一層，時逢聯儲無底線大開印鈔機，美元王者地位逼近

臨界點；此關鍵時刻拉升人民幣資產表現，吸引更多資金流入，短線是為衝突升級加添關鍵防線

，長線更是為人幣取代美元霸主地位試水。



＊金融板塊全面爆發，引「保衛戰」猜測＊



昨錄５﹒７％五年最勁漲幅的Ａ股，今日早市再接再厲開市數分鐘即一度突破３４００關，

刺激離岸人民幣兌美元短暫收復７算，高見６﹒９９１８。截至半日收市，滬指暫升

１﹒３％，穩企兩年半新高。

神州牛市突如其來，Ａ股獲從央視「新聞聯播」到財經媒體頭條爭相加持；而銀行、保險、

券商等金融板塊全面爆發，內銀等權重股領銜上漲，更引發北京暗地打響「金融保衛戰」猜測。

白宮幕僚長Ｍａｒｋ Ｍｅａｄｏｗｓ最新透露，侵侵正準備發布一系列行政命令，主題涵

蓋中國、製造業、移民等，「我們正研究如何確保解決中國問題，如何從海外帶回製造業……」

侵侵將如何出招，花旗國「國家安全委員會」多位國安顧問較早時撰寫的政策建議備忘錄或

有啟示。備忘錄提出三大選項－－依靠國際外交壓力施壓、有針對性的制裁、根據美國法律撤銷

香港特殊地位，均已初見端倪；值得留意的是，備忘錄並提出「若北京執意重置香港地位，應制

定美國撤出香港的應急計劃，而計劃需與五眼聯盟及日本協調。」



＊美元強弩之末，散戶外資齊捧中資＊



行政命令能否掀起漣漪？無論是散戶信心大增，周一發售的匯添富中盤基金僅半日就募資逾

５００億，須提前截龍；還是外資上半年通過滬深港通北上淨買入的資金即近１５００億，最近

三個交易日再連掃百億，去年５月因一條推文而暴瀉５﹒６％的Ａ股恐已今時不同往日。

此外，中國十年期國債殖利率今早一度高見逾３﹒１％，推動中美利差擴至逾２４０點的有

紀錄來峰值，可謂冠絕全球一眾無風險債券回報。就在６月，外資再增持人民幣債券８３０億元

，為連續第１９個月淨買入。

人民幣資產回報跑贏，想深一層，時機正值聯儲無底線大開印鈔機，美元王者地位逼近臨界

點之時；就在周一，連續多日走低的美元指數現死亡交叉，後市或續挑戰新低。鑒於此，拉升人

民幣資產表現，持續吸引資金流入，短線是為衝突升級加添關鍵防線，長線更是為人幣取代美元

霸主地位試水。

繼中證監副主席方星海上月提及「美元支付體系安全擔憂」後，中央對外聯絡部原副部長周

力近日再撰文稱，「要做好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鈎的準備」。身為離岸人民

幣中心的香港，前路將是人幣國際化進程中更多的機遇，還是中美對弈棋局中更猛的震盪？

