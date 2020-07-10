《政經脈搏－許照中》美國制裁香港得不償失，恫嚇多於實際

《政經脈搏》「港版國安法」在６月３０日午夜生效，７月１日香港回歸假期翌日香港股巿

復市，港股恆生指數急升逾６９７點，升幅２﹒８５％，反映金融股市對於本港社會回復穩定的

期待與信心，事實上，股市上升，社會穩定帶動經濟發展，是投資市場投資信心所繫，社會存在

不穩定因素，百業都深受影響，本港又談何可以維持作為區內主要國際金融中心的地位，把國際

投資資金留在本港？



本港自去年中起經歷了自回歸以來從未出現過的社會動盪，零售，餐飲，旅遊，各類民生，

無不受到嚴重衝擊，再遇上自今年初至今仍然未能夠完全受控的全球性新冠肺炎病毒疫情，可以

說是雪上加霜，令一向以來幾全民就業的良好景象一掃而空，近月以來失業率已上升至接近５％

，導致特區政府急忙要動用以百億元計的財政儲備資金，推出「保就業」企業補助計劃，藉此鼓

勵各大小企業盡量避免裁員，讓失業率不致繼續上升，形勢之險竣，不難想像。



＊暫停對港出口許可證豁免無關痛癢＊



中央政府為香港特區訂定並在港實施國安法無疑惹來了一些別有用心者的批評，尤其是一直

在對中國的崛起製做事端的美國及其追隨者，更揚言要對中國及香港實施制裁，就國安法此事美

國已宣布撤銷了香港的特殊地位，暫停對香港的出口許可證豁免，並自即時起停止向香港出口軍

事設備，這些所謂制裁，其實是對本港的經濟毫不關痛癢，理由是港美貿易美方素來都有順差，

２０１９年便賺去港人２６０億美元，相反港貨輸美便從來微不足道，只佔整體出口總值不到

１０％，誰損失更大，執行起來是美方損失自招，至於軍用設備，我便從來不認為本港需要大量

軍用設備，因此美方的所謂制裁，恫嚇多於實際。



美方制裁最具恫嚇力而且令人關注的反而是港幣素來與美元掛勾的聯繫匯率與及本港作為主

要國際金融中心之一的地位，是否都可以維持？不過細心看清楚這兩方面的背景，大可釋除疑慮

；港元與美元掛勾是港方單方面的決定，只要港方有充足的美元儲備，與美方完全無關，倘若美

方祭出不准港幣與美元掛勾的招數，莫說它沒有這個權力，縱然它蠻不講理強行實施，受損的仍

將是美方自己，因為這樣做無疑將大大削弱美元在全球巿場的認受性和全球各國對於持有美元的

信心，美方最終將得不償失。



＊美資投行在香港獲厚利＊



談到美方對本港作出制裁會讓本港難以維持國際金融中心地位，我倒是毫不擔心，莫說中國

作為全球第二最大經濟體，國內商機無限，在國內市場與人民幣資本帳都仍然未完全開放之前，

美資企業能捨得不利用擁有資金自由流動優勢的本港市場投資內地或進行與內地營商活動嗎？



其次，本港金融股市自上世紀９０年初進行國際化發展，全面開放外資參與，並引入內地大

，小國企，民企在港股巿場上巿，自此吸引全球投資資金匯聚本港巿場，藉此投資內地企業，因

此成功奠定了本港成為全球主要國際金融中心之一的地位，而這個國際化舉措至今３０年，得益

最大的都是以美資為主的國際大型金融投行，多年來它們不但在內企來港上市方面撈了不下數以

百億元計的費用與紅利，就是在股市交投上也是佔盡了優勢，在佔市成交額５５％以上的１４名

Ａ組券商之中，相信僅中行是在近年才能夠擠身行列之中之外，其餘從來都是美、歐大型投行的

天下，目前大市每天交投逾千億元以上，估計有７０％以上是來自機構投資者，外資投行在港股

巿場其壟斷性所獲得的利益之深，美方政客及其美、亞、歐國家追隨者，又有誰膽敢負上責任，

妄自砸爛這個會為他們生金蛋的市場？《六福金融主席兼行政總裁 許照中》



（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）



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