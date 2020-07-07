【新冠肺炎】傳本港新增多宗病例，有患者曾到迪士尼最少兩校停課

《經濟通通訊社７日專訊》新冠肺炎本地感染個案有反彈跡象。消息透露，本港新增多宗確

診或初步確診個案，其中，居於禾輋邨德和樓的４０歲男患者近日曾到迪士尼樂園遊玩，入住園

區酒店並享用自助餐。迪士尼樂園表示，留意到相關報道，但至今還未收到本地衞生部門指有個

案與迪士尼相關的資料，正密切留意情況。



＊女患者常出入沙田新城市廣場＊



威爾斯醫院接獲３宗初步確診個案，患者是兩男一女。另一名居於禾輋邨美和樓的男子，據

指在石門某一間食肆的廚房工作；女患者則是６６歲退休婦人，報稱住水泉澳邨明泉樓，多數在

邨內及沙田新城市廣場一帶活動。威院３宗個案中，一人可能是九龍醫院的資料科技部員工。

另外，消息稱，初步確診者還包括在廣華醫院留醫的一名６１歲的士司機，「慈雲山港泰護

老中心」一名８５歲女長者及７９歲男長者則在伊利沙伯醫院留醫；伊利沙伯醫院一名９２歲男

長者初步確診，但患者並非住在老人院；一名居於大角嘴、在旺角一間食肆上班的２８歲男子初

步確診後，轉送瑪麗醫院治療；聯合醫院一名６８歲男子出現病徵，報住觀塘安達邨。



＊火炭培基小學有家長對檢測呈陽性＊



多間學校亦發現有學生或家長初步確診。除了香港演藝學院因有學生確診後要即時緊急關閉

外，火炭培基小學表示，接獲家長通知，一名學生的父親對新型冠狀病毒檢測結果，呈陽性反應

，有關學生今日無回校上課。中華基督教會扶輪中學亦有同學確診，教育局建議學校今日開始停

課。（ｃｌ）

