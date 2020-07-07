【紓困措施】保就業計劃第五批工資補貼下周初發放約４２億元

《經濟通通訊社７日專訊》「保就業」計劃秘書處將於本周內通知第五批涉及約９０００名

成功申請「保就業」計劃工資補貼的僱主，並於下周初向他們發放約４２億元的工資補貼，涵蓋

超過１９萬名僱員。

政府發言人表示，這批僱主獲得的平均工資補貼約為４６萬元，較首三批獲批補貼僱主的平

均補貼額２１﹒４萬元為高，但較第四批僱主的平均補貼額５６﹒５萬元為低。這批僱主當中，

４％為聘請５０名僱員或以上的大型企業。



＊五批工資補貼共約２９６億元＊



此外，約２０００名自僱人士亦會於下周初收到７５００元一筆過資助，涉及資助額約

１５００萬。

連同首四批已發放的工資補貼，五批工資補貼合共涉及約２９６億元，涵蓋接近１１萬名僱

主及超過１３０萬名僱員。另外，五批合共約８﹒６萬名自僱人士收到一筆過７５００元資助，

涉及約６﹒５億元。

發言人補充，扣除不符合資格的申請後，「保就業」計劃秘書處正處理其餘約４﹒９萬名僱

主和約１﹒８萬名自僱人士的申請，目標是於七月中旬完成審批符合資格的申請。這些申請當中

，約２﹒３萬名僱主仍未應秘書處及代理人要求補交銀行及╱或強積金戶口資料，秘書處及代理

人正繼續跟進，以期能盡快完成審批。



＊約１５０名僱主須重新聘請員工＊



發言人亦表示，在第三批獲發「保就業」計劃工資補貼的僱主當中，有約１５０名僱主於其

「指定月份」有聘用僱員（大部分聘用一或兩名僱員），但在今年３月份僱員人數為零（例如在

申請前已遣散所有僱員）。由於這些僱主在提交申請時已承諾會將工資補貼全數金額用於支付僱

員薪酬，他們必須重新聘請員工，並將工資補貼全數用於支付今年６－８月的僱員工資及為他們

作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。（ｃｌ）

