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07/07/2020 16:22

【新冠肺炎】黃碧雲憂新一波疫情社區爆發，促政府考慮學校再停課

　　《經濟通通訊社７日專訊》民主黨立法會議員黃碧雲表示，今日出現多宗源頭不明的新型肺
炎本地確診個案，涉及學校、工作場所及院舍等，非常擔心新一波的疫情在社區爆發，認為政府
應考慮全港中小學及幼稚園重新停課。
　　此外，她又提出多項建議，包括安排海外回流港人不要家居檢疫，改為在遠離民居的酒店或
檢疫中心隔離，促請全港老人院加強消毒等。她又認為，當局應檢查全港公共屋邨的排氣管和糞
渠，確保沒有非法改裝，亦要推行普查，為市民抽樣進行病毒檢測。（ｃｌ）

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