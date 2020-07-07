【新冠肺炎】本港明天起強制經機場到港機組人員船員進行病毒檢測

《經濟通通訊社７日專訊》衞生防護中心總監黃加慶表示，鑑於本地個案急速變化，中心將
加強監測，因有獲豁免強制人士確診，明天開始本港將強制所有經香港國際機場到港的機組人員
及船員到亞博館提交深喉唾液樣本，以進行新冠肺炎病毒檢測。
他又指，今日新增的本地個案中，包括安老院舍院友，衛生防護中心、社署及醫管局已到場
視察評估，發現有不少密切接觸者，將安排他們到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫隔
離。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事07/07/2020
《神州經脈》外儲連三月回升 人幣即期逼近7關 滬指曾上三千四
|剖析天下07/07/2020
巴西經濟重啟 欲速恐不達
|FOCUS07/07/2020
【FOCUS】牛市突至撐人幣 取代美元謀長線
|中國故事07/07/2020
【新股後浪】A場高歌猛進新股趁勢上市 中芯國際最矚目
|開市Good Morning07/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利初步目標20元
|生財有道07/07/2020
籌備子女海外升學買「教育基金」 宜聚焦保證回報
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰