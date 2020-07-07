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07/07/2020 16:42

【新冠肺炎】本港明天起強制經機場到港機組人員船員進行病毒檢測

　　《經濟通通訊社７日專訊》衞生防護中心總監黃加慶表示，鑑於本地個案急速變化，中心將
加強監測，因有獲豁免強制人士確診，明天開始本港將強制所有經香港國際機場到港的機組人員
及船員到亞博館提交深喉唾液樣本，以進行新冠肺炎病毒檢測。
　　他又指，今日新增的本地個案中，包括安老院舍院友，衛生防護中心、社署及醫管局已到場
視察評估，發現有不少密切接觸者，將安排他們到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫隔
離。（ｃｌ）

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