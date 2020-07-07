【新冠肺炎】本港明天起強制經機場到港機組人員船員進行病毒檢測

《經濟通通訊社７日專訊》衞生防護中心總監黃加慶表示，鑑於本地個案急速變化，中心將

加強監測，因有獲豁免強制人士確診，明天開始本港將強制所有經香港國際機場到港的機組人員

及船員到亞博館提交深喉唾液樣本，以進行新冠肺炎病毒檢測。

他又指，今日新增的本地個案中，包括安老院舍院友，衛生防護中心、社署及醫管局已到場

視察評估，發現有不少密切接觸者，將安排他們到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫隔

離。（ｃｌ）

