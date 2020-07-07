【新冠肺炎】張竹君：新發茶餐廳或爆群組感染

《經濟通通訊社７日專訊》本港餐廳感染群組人數增加！坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」繼

日前一名男師傅及廚師先後確診後，今日再增３人感染，累計該群組已有５宗確診個案；而佐敦

新發茶餐廳及石門京瑞廣場豐鍋雞煲也有人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，新發

茶餐廳或現群組爆發。

今日新增第１２９１宗確診的５８歲男子是的士司機，居於彩輝邨，早於６月２９日出現流

鼻水症狀，７月１日曾到彬記粥麵美食進食，亦曾將食物外帶予其１４歲兒子，其子７月４日出

現發燒症狀，今日確診，屬第１２９５宗確診個案，屬中華基督教會扶輪中學學生，兩父子現時

均於屯門醫院留醫。



＊新發茶餐廳擔任侍應確診＊



另外，一名無病徵的２８歲男子，曾於６月３０日及７月２日到「彬記粥麵美食」用膳，得知

該店有員工確診後，自行到私家醫院進行化驗，驗出對新型冠狀病毒呈陽性後，獲安排入住瑪麗

醫院。

第１２８９宗確診者則是６８歲男子，屬第１２９１宗的士男司機的朋友，獲其多次接載，

本身因長期病患一直於公立醫院覆診，他於文英街新發茶餐廳擔任侍應及收銀，６月２５日起不

適，曾向私家醫生求醫，至７月６日情況轉差，入住聯合醫院並確診。



＊另一名的士司機檢測呈陽性＊



衞生防護中心今日接獲一宗相關初步陽性個案，涉及一名的士司機曾於７月２、３日到新發

茶餐廳進食，現仍有待進一步檢測確。

至於第１２９３宗確診個案則涉及一名４２歲男子於石門京瑞廣場豐鍋擔任廚師，與太太及

子女居禾輋美和樓，其太太間或亦會到有關食肆幫手，現時太太及子女均有不適，正送院等候進

一步檢測。（ｃｌ）

