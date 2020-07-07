《日入而息》本港疫情反彈新增１４宗確診，港鐵料中期虧損４億

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）料中期業績轉盈為虧，蝕約４億元

﹡港匯強勢，金管局再注資８１﹒３８億港元

﹡林鄭月娥稱制定第４３條實施細則可保障人權，非擴大警權；國安法生效起

正面作用，外媒指港末日難以立足

﹡衞生署表示本港新增１４宗確診，其中９宗為本地個案；傳播鏈從來未截斷

，正出現第三波疫情

﹡保就業計劃第五批工資補貼下周初發放約４２億元



《即日市況》﹡憂本港疫情反彈，港股跌３６３點收２５９７５，成交２４００億元



《深滬股市》﹡券商退潮滬綜指僅升０﹒４％，成交增至１﹒７萬億元



《美元匯價》﹡美匯偏弱，歐元可試上次高位１﹒１４２０；歐元最新報１﹒１２８２╱

８５，日圓最新報１０７﹒６９╱７０



《公司業績》﹡港鐵（０００６６）料中期業績轉盈為虧，蝕約４億元



《公司資訊》﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）售中式餐廳「滿江紅」品牌

﹡正榮地產（０６１５８）６月合約銷售１５１億人幣按年增近１９％

﹡ＭＢＶ（０１９５７）下限定價，認購五手穩獲一手

﹡祖龍娛樂（０９９９０）孖展超購３１倍，山東鳳祥（０９９７７錄１﹒５

億元

﹡恆生（０００１１）推新基金投資服務助年輕人投資，最低投資額１元起；

業界歡迎理財通，待細節出台後將盡快推出服務；疫情推動數碼渠道使用，

今年網上基金交易佔比增至４０％

﹡融信中國（０３３０１）６月份合約銷售額按年升９５﹒７％

﹡瑞安房地產（００２７２）首６個月合約銷售額按年升８１﹒８％

﹡阿里１６８８推五項措施撐外貿轉內銷，料三年內線上交易額過萬億

﹡金地商置（００５３５）６月合約銷售總額按年升１２６﹒８％

﹡陽光１００中國（０２６０８）６月合同銷售額按年跌１３％，上半年累跌

逾３６％

﹡中國海外宏洋集團（０００８１）６月份合約銷售額按年升３５﹒４％

﹡恆達科技控股（０１７２５）以２５５０萬元人民幣收購惠州新興產業園土

地使用權

﹡中駿集團（０１９６６）上半年合同銷售金額按年升８％至４００﹒７６億

元人民幣

﹡開源控股（０１２１５）巴黎Ｍａｒｒｉｏｔｔ酒店延至８月重開

﹡維珍妮（０２１９９）主席兼首席執行官昨日購入２００萬股公司股份



《國企紅籌》﹡中信資源（０１２０５）或出售中信大錳（０１０９１）股權

﹡國藥控股（０１０９９）擬與４公司合資，打造國家醫療應急網絡平台

﹡越秀地產（００１２３）６月合同銷售金額按年升４６％

﹡中海外（００６８８）６月合約物業銷售額按年升３２％，上半年累增４％



《神州民企》﹡天能動力（００８１９）分拆業務科創板上市已獲上海上市委同意

﹡綠城（０３９００）擬發美元優先票據，市傳初步指導價６﹒２％區域

﹡龍源電力（００９１６）６月發電量按年增加１６﹒７％

﹡３６１度國際（０１３６１）旗下公司成立電商平台合夥企業

﹡恆鼎實業（０１３９３）６月原煤產量按年跌２１％

﹡神州控股（００８６１）旗下科捷物流與馬來西亞物流公司戰略合作



《中國要聞》﹡６月新房價格環比漲幅全國居首，寧波升級限購措施

﹡安徽水旱災害應急響應提升至二級，歙縣高考語文延期

﹡美國商會呼籲中國增加購買美國商品及服務

﹡蓬佩奧稱美國研議禁用中國社交媒體，包括抖音國際版

﹡貴州茅台原副總經理張家齊涉嚴重違紀違法接受審查

﹡工行上海分行原行長顧國明被控受賄逾１﹒３６億元

﹡調查顯示二季度上海消費者購房購車意願增

﹡中國煤炭交易中心表示動力煤交易價格指數連續６期上漲

﹡吳曉靈牽頭報告指建議將資管新規過渡期延至後年底

﹡尚福林稱淨值型理財產品餘額佔比大幅提高至約五成

﹡業內指商業銀行取得券商牌照勢在必行

﹡外匯交易中心表示６月外資淨買入債券１０１０億元人民幣

﹡人行連續第７天停逆回購，今淨回籠１１００億

﹡印度審查約５０項涉中國公司投資案，衝突或推遲獲批

﹡印媒表示解放軍從衝突地區撤退，拆除帳篷並後撤車輛

﹡寒武紀ＩＰＯ每股６４﹒３９元，聯想、美的等參與戰投

﹡澳洲提醒在華公民有被任意拘留風險，籲盡快回國

﹡中國６月外匯儲備升１０６﹒４億美元，連升三個月

﹡安徽警方破獲特大地下錢莊案，涉案金額超１０億元人民幣

﹡商務部表示歡迎外國企業來華投資家政服務業

﹡外匯局表示６月美元小跌帶動外儲升，外匯市場供求平衡

﹡日執政黨擬提對華譴責決議，請求取消習近平訪日行程

﹡國家防總將防汛應急響應提升至三級，再派９個工作組



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１２０９２﹒９７點



《其他消息》﹡羅致光稱未來２至３年失業率重返３％機會低

﹡民政事務局表示區議員辦事處用作票站，開支將不獲發還

﹡保就業計劃第五批工資補貼下周初發放約４２億元

﹡金管局表示６月底外匯儲備資產增加３５億美元；金管局維持逆周期緩衝資

本比率於１％不變

﹡本港第二季批出七份住宅預售樓花同意書，涉及１３１４伙

﹡證監會禁止貝格隆証券前持牌代表黎永發重投業界２０個月

﹡深股通額度全日用４２﹒５億元；滬股通額度全日用７６﹒４億元，陸股通

淨流入９８億

﹡２０２０ ＳｔａｒｔｍｅｕｐＨＫ虛擬創業節活動本周舉行

﹡戴德梁行料下半年寫字樓租金跌８％，企業退租潮持續



《國安立法》﹡史墨客稱政府以法例製造自我審查氣氛是香港悲劇

﹡抖音國際版將在數日內退出香港市場，停止在香港運營

﹡李柱銘等５人提司法覆核，要求推翻警方調查手機手令

﹡林鄭月娥稱制定第４３條實施細則可保障人權，非擴大警權；國安法生效起

正面作用，外媒指港末日難以立足

﹡記協憂港區國安法令傳媒誤墮法網或自我審查

﹡陸委會表示國安法細則審查台機構逾界限，籲勿無限上綱

﹡港府堅決反對美國駐港總領事言論

﹡蓬佩奧稱譴責港府對港人作「奧威爾主義式」審查

﹡蘋果公司表示正評估立法影響，未收到香港用戶數據請求



《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港新增１４宗確診，其中９宗為本地個案；傳播鏈從來未截斷

，正出現第三波疫情

﹡黃碧雲憂新一波疫情社區爆發，促政府考慮學校再停課

﹡澳洲維多利亞州重新實施防疫限制，墨爾本全區設限

﹡本港明天起強制經機場到港機組人員船員進行病毒檢測

﹡小學校長表示疫情下部分中學取消面試

﹡演藝學院有學生確診，學院需即時緊急關閉

﹡何栢良稱本港社區不只一個傳播鏈，疫情再亮紅燈

﹡沙田崇真有家長對病毒呈陽性，相關學童沒上課

﹡林鄭稱下午抗疫督導委員會開會，全面檢視當前疫情

﹡梁子超斥檢疫措施存在漏洞，或已引發本地第三波疫情

﹡許樹昌稱或現新一波社區爆發，需考慮停課及收緊限聚

﹡瑞銀表示疫情短期影響非常嚴重，惟市場波動或提供機會

﹡未來資產表示難完全回復以往經濟活動，企業建新供應鏈

﹡實施網課留學生不能留美國，中方表示全力保護學生權益

﹡海關總署再公布８家肉類產品被暫停輸華

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