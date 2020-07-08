【國安立法】中央駐港國安公署臨時辦公室８時開幕，駱惠寧出席

《經濟通通訊社８日專訊》銅鑼灣維景酒店用作中央駐港國安公署的臨時辦公室，今早８時

舉行開幕儀式。酒店之外，凌晨掛起中華人民共和國國徽。

據報多名官員及政界人士早上７時許到場，包括中聯辦主任、國家安全事務顧問駱惠寧，國

安公署署長鄭雁雄，全國政協副主席董建華和梁振英，行政長官林鄭月娥等等。

酒店附近的銅鑼灣道、禮賢里等暫時封閉，部分巴士需要改道。（ｅｃ）

