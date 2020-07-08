【大熊來了】標普再下調全球經濟增長預測至收縮３﹒８％

《經濟通通訊社８日專訊》評級機構標普今日宣布，再次下調今年全球經濟增長預測，並由
原來收縮２﹒４％下調至收縮３﹒８％，以反映疫情對印度等新興市場的進一步衝擊。
標普亦估計，全球經濟將於２０２１至２０２３年間反彈４％以上，不過疫情將為全球帶來
永久的經濟損失，強調疫情引發經濟崩跌速度是史上首見。
標普又認為，目前中國及大部分已開發國家的疫情衝擊已到達頂峰，但許多新興市場現仍致
力抗疫及經濟衰退。（ａｌ）
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