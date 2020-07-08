港股重返二萬六，高開１０２點報２６０７８點，國指漲８４點

《經濟通通訊社８日專訊》受疫情情緒影響，隔晚美股三大指數回吐，拖累亞洲股市氣氛，

日經現跌５９點，首爾指數跌３點，港股方面則高開１０２點重返二萬六關，內房及本地地產略

有追捧，新世界（０２９０９）及潤地（０１１０９）高開逾２％；食品股有資金流入，蒙牛（

０２３１９）高開近３％為開市最佳藍籌，旺旺（００１５１）升２﹒１％。恆生指數開報２６

０７８點，升１０２點或升０﹒４０％，主板成交６１﹒１１億元。國企指數開報１０６８４點

，升８４點或升０﹒８０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３９％，報３８﹒５元；港交所（００３８８

）升０﹒６３％，報３５０元；騰訊（００７００）跌０﹒１％，報５１５﹒５元；中移動（０

０９４１）升１﹒０６％，報５７元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１３％，報７６﹒７元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒３０元 升２﹒７８％

新世界 （０２９０９） ４１﹒００元 升２﹒２４％

中國旺旺（００１５１） ６﹒３０元 升２﹒１１％

華潤置地（０１１０９） ３５﹒００元 升２﹒０４％

中國神華（０１０８８） １４﹒１４元 升１﹒７３％



石藥集團（０１０９３） １５﹒３８元 升１﹒５９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒２１元 升１﹒５６％

中生製藥（０１１７７） １４﹒８０元 升１﹒５１％

恆基地產（０００１２） ３１﹒１０元 升１﹒４７％

中國平安（０２３１８） ８８﹒５０元 升１﹒４３％

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（ｕｌ）

