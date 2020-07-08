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即市新聞

08/07/2020 09:22

港股重返二萬六，高開１０２點報２６０７８點，國指漲８４點

　　《經濟通通訊社８日專訊》受疫情情緒影響，隔晚美股三大指數回吐，拖累亞洲股市氣氛，
日經現跌５９點，首爾指數跌３點，港股方面則高開１０２點重返二萬六關，內房及本地地產略
有追捧，新世界（０２９０９）及潤地（０１１０９）高開逾２％；食品股有資金流入，蒙牛（
０２３１９）高開近３％為開市最佳藍籌，旺旺（００１５１）升２﹒１％。恆生指數開報２６
０７８點，升１０２點或升０﹒４０％，主板成交６１﹒１１億元。國企指數開報１０６８４點
，升８４點或升０﹒８０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３９％，報３８﹒５元；港交所（００３８８
）升０﹒６３％，報３５０元；騰訊（００７００）跌０﹒１％，報５１５﹒５元；中移動（０
０９４１）升１﹒０６％，報５７元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１３％，報７６﹒７元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３３﹒３０元　　　升２﹒７８％
　　新世界　（０２９０９）　　４１﹒００元　　　升２﹒２４％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒３０元　　　升２﹒１１％
　　華潤置地（０１１０９）　　３５﹒００元　　　升２﹒０４％
　　中國神華（０１０８８）　　１４﹒１４元　　　升１﹒７３％

　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒３８元　　　升１﹒５９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒２１元　　　升１﹒５６％
　　中生製藥（０１１７７）　　１４﹒８０元　　　升１﹒５１％
　　恆基地產（０００１２）　　３１﹒１０元　　　升１﹒４７％
　　中國平安（０２３１８）　　８８﹒５０元　　　升１﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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