《盤後部署》港股未見大幅下調風險，料短線於２６０００點整固

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數收市微跌，港股今早則高開１０２點報

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數收市微跌，港股今早則高開１０２點報

２６０７８點，重上二萬六，內需及內險股維持強勢，恆指升幅一度擴大至３２４點；惟今日滬

深兩市升幅收窄，本地疫情爆發拖累部分地產股向下。另有消息指美國國務院內部考慮打擊聯匯

，例如限制香港銀行業兌換美元，重磅股匯控（００００５）偏軟，恆指曾調頭跌１２５點低見

２５８４９點。尾盤ＡＴＭ抽升，騰訊（００７００）亦發力破頂，恆指最終收報２６１２９點

，升１５３點或０﹒５９％，穩守兩萬六，主板成交１９６１﹒９４億元，少１８﹒２４％。國

指報１０７４８點，升１４７點或１﹒３９％。

Ａ股兩市連升第七個交易日，上證綜指收報３４０３點，升５８點或１﹒７４％，深證成指

報１３４０６點，升２４２點或１﹒８４％，總成交１５４２５﹒７４億人幣，少１１﹒３４％

。



＊ＩＭＦ料往後多個國家或需債務重組，提防新興市場債務危機＊



國際貨幣基金組織首席經濟學家戈皮納特表示，雖然現時沒有債務危機，但預期在疫情及其

經濟影響過後，許多國家需要進行債務重組。她表示，約４０％的低收入國家已經陷入債務困境

或出現債務困境的風險很高，且情況不斷惡化，認為Ｇ２０國家凍結最貧窮國家債務償付直到年

底的行動應該延長，還呼籲增加民間部門對Ｇ２０債務延期行動的參與。

世界銀行首席經濟學家萊因哈特認為，低利率也是尋求收益的動力，無論一個國家的基本面

是否在惡化，投資者都會買入該國債券，對此感到擔憂。認為會令已經存在的脆弱問題變得非常

嚴重，而這次新興市場債務危機會比２００８至２００９年的嚴重得多。

世界黃金協會發表報告稱，在新冠疫情再次爆發衝擊經濟憂慮下，各國央行持續放水，令持

有無息資產的機會成本進一步降低，推升黃金投資需求。６月全球黃金ＥＴＦ總持倉達３６２１

噸，再創歷史新高，單月總量增加１０４噸，是連續第７個月淨流入。總結上半年，全球淨流入

達７３４噸，約３９５億美元。



＊港股未有Ａ股樂觀，二萬六先整固＊



今日中港股市走勢均是反覆向上，滬深兩市成交續破萬億，依然有支持。不過港股方面未有

Ａ股樂觀，盤中一度現頹勢，最終成交維持高水平，但反映或未有足夠動力再托市。同時港股連

日升勢雖急，但仍未抵達超買區，大幅向下的機會不大，因此港股短線或於現水平，即

２６０００點整固。

另外，受累本地疫情和據報美國國務院內部考慮打擊聯匯，今日本地銀行股和地產股偏軟，

恆指主要由內需和騰訊撐起，方錄得不足２００點升幅。暫時未知美國會否有實際行動打擊聯匯

，但相關措施一出台，可預期的是中港發展商、銀行股必然受累，投資者需留意相關風險。

（ｎｓ）

