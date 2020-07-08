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即市新聞

08/07/2020 16:25

《盤後部署》港股未見大幅下調風險，料短線於２６０００點整固

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數收市微跌，港股今早則高開１０２點報
　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數收市微跌，港股今早則高開１０２點報
２６０７８點，重上二萬六，內需及內險股維持強勢，恆指升幅一度擴大至３２４點；惟今日滬
深兩市升幅收窄，本地疫情爆發拖累部分地產股向下。另有消息指美國國務院內部考慮打擊聯匯
，例如限制香港銀行業兌換美元，重磅股匯控（００００５）偏軟，恆指曾調頭跌１２５點低見
２５８４９點。尾盤ＡＴＭ抽升，騰訊（００７００）亦發力破頂，恆指最終收報２６１２９點
，升１５３點或０﹒５９％，穩守兩萬六，主板成交１９６１﹒９４億元，少１８﹒２４％。國
指報１０７４８點，升１４７點或１﹒３９％。
　　Ａ股兩市連升第七個交易日，上證綜指收報３４０３點，升５８點或１﹒７４％，深證成指
報１３４０６點，升２４２點或１﹒８４％，總成交１５４２５﹒７４億人幣，少１１﹒３４％


＊ＩＭＦ料往後多個國家或需債務重組，提防新興市場債務危機＊

　　國際貨幣基金組織首席經濟學家戈皮納特表示，雖然現時沒有債務危機，但預期在疫情及其
經濟影響過後，許多國家需要進行債務重組。她表示，約４０％的低收入國家已經陷入債務困境
或出現債務困境的風險很高，且情況不斷惡化，認為Ｇ２０國家凍結最貧窮國家債務償付直到年
底的行動應該延長，還呼籲增加民間部門對Ｇ２０債務延期行動的參與。
　　世界銀行首席經濟學家萊因哈特認為，低利率也是尋求收益的動力，無論一個國家的基本面
是否在惡化，投資者都會買入該國債券，對此感到擔憂。認為會令已經存在的脆弱問題變得非常
嚴重，而這次新興市場債務危機會比２００８至２００９年的嚴重得多。
　　世界黃金協會發表報告稱，在新冠疫情再次爆發衝擊經濟憂慮下，各國央行持續放水，令持
有無息資產的機會成本進一步降低，推升黃金投資需求。６月全球黃金ＥＴＦ總持倉達３６２１
噸，再創歷史新高，單月總量增加１０４噸，是連續第７個月淨流入。總結上半年，全球淨流入
達７３４噸，約３９５億美元。

＊港股未有Ａ股樂觀，二萬六先整固＊

　　今日中港股市走勢均是反覆向上，滬深兩市成交續破萬億，依然有支持。不過港股方面未有
Ａ股樂觀，盤中一度現頹勢，最終成交維持高水平，但反映或未有足夠動力再托市。同時港股連
日升勢雖急，但仍未抵達超買區，大幅向下的機會不大，因此港股短線或於現水平，即
２６０００點整固。
　　另外，受累本地疫情和據報美國國務院內部考慮打擊聯匯，今日本地銀行股和地產股偏軟，
恆指主要由內需和騰訊撐起，方錄得不足２００點升幅。暫時未知美國會否有實際行動打擊聯匯
，但相關措施一出台，可預期的是中港發展商、銀行股必然受累，投資者需留意相關風險。
（ｎｓ）

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