【新冠肺炎】巴西總統索納羅確診新冠肺炎，正服用抗瘧疾藥物

《經濟通通訊社８日專訊》巴西總統博爾索納羅周二（７日）表示於新冠肺炎病毒檢測中呈

陽性。他又指自己從周日（５日）開始感到不適，上日情況轉差，出現發燒、肌肉疼痛及乏力等

症狀，並強調正在服用未獲證實有效的抗瘧疾藥物羥氯喹。

他再次指稱新冠肺炎病毒的風險被誇大，大多數巴西人無需擔心，不過這加劇外界就他對巴

西疫情漫不經心的批評，而目前巴西超過１６０萬人確診。他早前亦反對各地實施的社交距離措

施，認為對經濟的破壞會比疾病本身更為嚴重。（ａｌ）

