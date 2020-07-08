【新冠肺炎】美國正式通知聯合國，明年７月退出世界衛生組織

《經濟通通訊社８日專訊》聯合國周二（７日）表示，美國將在２０２１年７月６日退出世
界衛生組織（ＷＨＯ）。
美國總統特朗普逾一個月前已宣布這項決定，但美國必須提前一年通知世衛，並且繳清所欠
的會費，即約逾２億美元。
不過美國前副總統、民主黨總統參選人的拜登周二承諾，如果今年在美國總選大選擊敗特朗
普，將重新加入世界衛生組織。（ａｌ）
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