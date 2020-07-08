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08/07/2020 08:32

【新冠肺炎】世衛專家將赴武漢調查疫情起源，病毒或可經空氣傳播

　　《經濟通通訊社８日專訊》世界衛生組織周二（７日）表示，專家將於本周末前往中國武漢
，準備就新冠肺炎病的起源，以及它傳播方式等問題進行研究。
　　另外世衛表示目前有證據顯示新冠肺炎病毒可能經空氣傳播，但重申有關證據未完全支持這
個說法。
　　來自多個國家的逾２００名專家周一（６日）發表公開信指，有證據顯示新冠肺炎可以經空
氣中的懸浮粒子傳播，要求世衛修改防疫指引。（ａｌ）

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