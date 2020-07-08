【華為風波】華為：若巴西屈服於美國施壓，將延遲５Ｇ網絡部署

《經濟通通訊社８日專訊》華為網絡安全與解決方案主管莫達周一（６日）警告，如果巴西
屈服於美國施壓而壓制華為，將延遲於巴西部署５Ｇ電訊網絡，強調最終只會影響營運商、地區
網絡服務商及消費者。
他又指巴西已面臨擴大現有基礎設施的挑戰，更換供應商將使營運商更換已經安裝的設備，
而不是簡單地升級現有設備，他亦強調美國指責華為設備容易遭到中國竊聽的說法沒有根據。
巴西總統博爾索納羅上月強調部署５Ｇ網絡必須滿足國家主權、信息及數據安全要求。
（ａｌ）
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