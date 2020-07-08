  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2020 08:41

【華為風波】華為：若巴西屈服於美國施壓，將延遲５Ｇ網絡部署

　　《經濟通通訊社８日專訊》華為網絡安全與解決方案主管莫達周一（６日）警告，如果巴西
屈服於美國施壓而壓制華為，將延遲於巴西部署５Ｇ電訊網絡，強調最終只會影響營運商、地區
網絡服務商及消費者。
　　他又指巴西已面臨擴大現有基礎設施的挑戰，更換供應商將使營運商更換已經安裝的設備，
而不是簡單地升級現有設備，他亦強調美國指責華為設備容易遭到中國竊聽的說法沒有根據。
　　巴西總統博爾索納羅上月強調部署５Ｇ網絡必須滿足國家主權、信息及數據安全要求。
（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/07/2020
《神州經脈》外儲連三月回升　人幣即期逼近7關　滬指曾上三千四
剖析天下07/07/2020
疫情再趨嚴重　美股V彈或生變數？
剖析天下07/07/2020
巴西經濟重啟　欲速恐不達
FOCUS07/07/2020
【FOCUS】牛市突至撐人幣　取代美元謀長線
中國故事07/07/2020
【新股後浪】A場高歌猛進新股趁勢上市　中芯國際最矚目
開市Good Morning07/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利初步目標20元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金