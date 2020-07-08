【華為風波】德國電訊否認加強與華為合作，強調三年間已縮減合作

《經濟通通訊社８日專訊》德國電訊周二（７日）否認日前《德國商報》報道指，公司有意

加強與華為商業關係。

德國電訊發言人士表示報道有違事實，強調公司在過去三年已縮減與華為的生意往來，並將

在核心移動網絡等安全關鍵領域上，完全擺脫與中國供應商的合作。

不過日前報道指，兩公司已同意在建設５Ｇ網絡上不使用美國網絡元件，德國電信亦要求華

為在德國提供優勝於競爭對手的技術優勢，以力保其５Ｇ領先地位。（ａｌ）

