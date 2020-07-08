【貿易再戰】傳美國正調查抖音國際版侵犯兒童隱私

《經濟通通訊社８日專訊》據路透社引述消息人士透露，美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）和

司法部正調查抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ未能履行上年簽署的保護兒童隱私協議。

美國多個組織於今年５月要求聯邦貿易委員會對ＴｉｋＴｏｋ進行調查，指控他們未能按協

議刪除１３歲以下使用者的影片和個人信息。

不過ＴｉｋＴｏｋ發言人表示，他們嚴肅對待所有用戶的安全，並強調在美國已對１３歲以

下用戶加以限制，特別針對低齡用戶引入額外的安全和隱私保護措施。（ａｌ）（ｚｚ）

