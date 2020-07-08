【大熊來了】渾水創辦人布洛克：目前美國經濟如隨時爆炸的火藥桶

《經濟通通訊社８日專訊》沽空機構渾水創辦人布洛克今日接受內地媒體《新浪財經》訪問

時表示，當前美國經濟就像一個巨大的火藥桶，只有出現輕微火星都可能隨時爆炸。

他對當下嚴峻的經濟形勢，以及瘋狂的股市走勢表示明確擔憂，因為所有邏輯、數據都不再

重要，金融市場已經失去原本應有的功能。

布洛克過往曾經數次將矛頭對准聯儲局主席鮑威爾，形容鮑威爾如同酒後駕駛一樣，很可能

面臨車禍，所以他不太可能上車。（ａｌ）

