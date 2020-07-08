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08/07/2020 14:39

【貿易再戰】美國副總統彭斯：將繼續對抖音海外版維持強硬立場

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國副總統彭斯周二（７日）表示，將繼續對威脅美國國家安全
的中國實體維持強硬立場，包括社交媒體應用程式抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ。
　　彭斯亦提及對華為採取強硬立場，強烈總統特朗普已經明確表態將捍衛美國利益免受中國損
害。
　　而美國國會議員針對ＴｉｋＴｏｋ的用戶數據處理方式同樣提出國家安全的疑慮，他們擔心
中國法律要求國內企業支持、配合情報工作。（ａｌ）

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