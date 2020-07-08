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08/07/2020 09:46

《新股掛牌》海普瑞（９９８９）首掛高開後破發，暫低招股價４％

　　《經濟通通訊社８日專訊》海普瑞（０９９８９）現報１７﹒６８元，較招股價１８﹒４元
低３﹒９１％；成交約４８０３萬股，涉資８﹒８７億元。每手５００股，不計手續費蝕３６０
元。
　　海普瑞今日首掛，開報１８﹒４６元，高０﹒３３％；其後升幅曾擴大至近２％，最高見
１８﹒６８元。
　　Ａ股（深：００２３９９）現價２５﹒９５元人民幣，跌２﹒８１％，成交８３４５萬元人
民幣，涉及３１９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６１﹒７５％。
　　　　ＭＢＶ（０１９５７）同樣今日首掛，新報０﹒４７元比上市價０﹒８元低出４１﹒２
５％。
　　現時，恆生指數報２６１６０，升１８４點或升０﹒７１％，主板成交２６３﹒０５億元。
國企指數報１０７４４，升１４４點或升１﹒３６％。
　　上證綜合指數報３３７２，升２７點或升０﹒８１％，成交１１５２﹒６６億元人民幣。
　　深證成分指數報１３２６１，升９７點或升０﹒７４％，成交１４６０﹒８６億元人民幣。

　　表列部分半新股股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金融街物業（０１５０２）　　　８﹒９１０元　　升　０﹒６８％
　　ＨＹＧＩＥＩＡ
　　　　　　　（０１６５０）　　　０﹒１１７元　　跌　１﹒６８％
　　弘陽服務　（０１９７１）　　　４﹒１６０元　　跌　５﹒４５％
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　３０﹒４５０元　　跌　０﹒９８％
　　京東集團　（０９６１８）　２３９﹒２００元　　跌　１﹒１６％
　　力天影業　（０９９５８）　　　１﹒２１０元　　跌　３﹒２０％
　　康基醫療　（０９９９７）　　３０﹒３００元　　升　２﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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