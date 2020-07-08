《新股掛牌》海普瑞（９９８９）首掛高開後破發，暫低招股價４％

《經濟通通訊社８日專訊》海普瑞（０９９８９）現報１７﹒６８元，較招股價１８﹒４元
低３﹒９１％；成交約４８０３萬股，涉資８﹒８７億元。每手５００股，不計手續費蝕３６０
元。
海普瑞今日首掛，開報１８﹒４６元，高０﹒３３％；其後升幅曾擴大至近２％，最高見
１８﹒６８元。
Ａ股（深：００２３９９）現價２５﹒９５元人民幣，跌２﹒８１％，成交８３４５萬元人
民幣，涉及３１９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６１﹒７５％。
ＭＢＶ（０１９５７）同樣今日首掛，新報０﹒４７元比上市價０﹒８元低出４１﹒２
５％。
現時，恆生指數報２６１６０，升１８４點或升０﹒７１％，主板成交２６３﹒０５億元。
國企指數報１０７４４，升１４４點或升１﹒３６％。
上證綜合指數報３３７２，升２７點或升０﹒８１％，成交１１５２﹒６６億元人民幣。
深證成分指數報１３２６１，升９７點或升０﹒７４％，成交１４６０﹒８６億元人民幣。
表列部分半新股股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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金融街物業（０１５０２） ８﹒９１０元 升 ０﹒６８％
ＨＹＧＩＥＩＡ
（０１６５０） ０﹒１１７元 跌 １﹒６８％
弘陽服務 （０１９７１） ４﹒１６０元 跌 ５﹒４５％
海吉亞醫療（０６０７８） ３０﹒４５０元 跌 ０﹒９８％
京東集團 （０９６１８） ２３９﹒２００元 跌 １﹒１６％
力天影業 （０９９５８） １﹒２１０元 跌 ３﹒２０％
康基醫療 （０９９９７） ３０﹒３００元 升 ２﹒０２％
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（ｙｋ）
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