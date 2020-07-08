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即市新聞

08/07/2020 09:49

《異動股》騰訊（７００）漲近３％，李克強考察貴陽騰訊數據中心

　　《經濟通通訊社８日專訊》騰訊控股（００７００）現價升２﹒７１％，報５３０元，盤中
高見５３１﹒５元；成交約３１０萬股，涉資１６﹒２４億元。
　　國務院總理李克強６日至７日在貴州銅仁、貴陽考察。他到貴陽騰訊數據中心考察，叮囑隨
行部門要加大新型基礎設施建設支持，為大數據等新興產業發展提供支撐。
　　另外，騰訊總裁劉熾平於上周二及上周五（３０日及３日）兩日共減持公司５０萬股，每股
平均價分別為４９７﹒９４６１元及５２２﹒８４１５元，套現２﹒５４億元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　５３０﹒００元　　　升２﹒７１％
　　美圖公司（０１３５７）　　　　１﹒６４元　　　升１﹒８６％
　　小米集團（０１８１０）　　　１５﹒２０元　　　升２﹒８４％
　　微盟集團（０２０１３）　　　１１﹒９６元　　　升２﹒２２％
　　美團點評（０３６９０）　　１８７﹒１０元　　　升１﹒１４％
　　中國有贊（０８０８３）　　　　１﹒４７元　　　升２﹒０８％
　　京東集團（０９６１８）　　２３９﹒８０元　　　跌０﹒９１％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２３３﹒４０元　　　升０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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