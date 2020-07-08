《異動股》中國飛鶴反彈逾４％，發盈喜且強烈否認殺人鯨資本指控

《經濟通通訊社８日專訊》中國飛鶴（０６１８６）午間稱，注意到殺人鯨資本於今日刊發

一份報告，載有對公司財務表現的指控。董事會強烈否認該報告中的有關指控，並認為有關指控

並不準確及具誤導性。中國飛鶴反彈４﹒３％，報１６﹒５元；成交約１﹒１４億股，涉資１７

﹒６２億元，主動買盤５１％。

另外，集團截至６月底止未經審核綜合管理帳目之初步評估，預期期內收入將大幅按年增長

超過４０％，該等增長主要得益於高端嬰幼兒配方奶粉銷量的大幅增長。

殺人鯨資本今早稱，飛鶴嚴重誇大淨利潤率，稱它對中國飛鶴的估值為每股５﹒６７元。

現時，恆生指數報２６０３４，升５８點或升０﹒２３％，主板成交１０１７﹒６６億元。

國企指數報１０７１２，升１１１點或升１﹒０６％。

上證綜合指數報３３７２，升２７點或升０﹒８２％，成交４１５０﹒０３億元人民幣。深

證成份指數報１３２８０，升１１６點或升０﹒８９％，成交５１３１﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中國飛鶴 （０６１８６） １６﹒５００元 升４﹒３０％

Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２） ３５﹒３００元 跌０﹒４２％

現代牧業 （０１１１７） １﹒０６０元 升２﹒９１％

雅士利國際（０１２３０） ０﹒５５０元 無升跌



原生態牧業（０１４３１） ０﹒４６５元 跌１﹒０６％

中國聖牧 （０１４３２） ０﹒２５０元 升１﹒６３％

澳優 （０１７１７） １５﹒５００元 無升跌

蒙牛乳業 （０２３１９） ３４﹒５００元 升６﹒４８％

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（ｎｓ）

