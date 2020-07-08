《午市前瞻》港股此前上升勢過猛，短期整固２５２００盼有支持

《經濟通通訊社８日專訊》受Ａ股市場與新經濟股熾熱氣氛帶動，港股今早高開１０２點報

２６０７８，重上２６０００點水平，並一度急升３２４點至２６２９９點。其後，因本港肺炎

宗數上升，市場憂爆第三波疫情，牽動恆指一度倒跌１２５點報２５８４９。其後重磅騰訊（０

０７００）連同其他新經濟股一同上揚，恆指回升維持在２５０天線（２６０８１點）整固，最

終早市收報２６０６３點，升８７點或升０﹒３４％，主板成交９９４﹒９８億元。國企指數半

日收報１０７２２點，升１２１點或升１﹒１５％。

Ａ股延續升勢，上證綜合指數報３３７０點，升２４點或升０﹒７４％，成交４０８１﹒１

３億元人民幣；深證成份指數報１３２６７點，升１０３點或升０﹒７８％，成交５０４７﹒４

７億元人民幣。

藍籌股方面，瑞信最新發表報告，將蒙牛（０２３１９）評級由「中性」升至「跑贏大市」

，目標價大幅上調４２％至４０元，即較現價有約２０％潛在升幅。蒙牛股價早市領跑藍籌，報

３４﹒５元升６﹒４８％。騰訊經昨日略吐後，今日再展升勢，半日漲３﹒７８％報５３５﹒５

元，為升幅第二大恆指成分股。其他重磅股方面，港交所（００３８８）升２﹒０１％，報３５

４﹒８元；建設銀行（００９３９）升０﹒４６％，報６﹒５９元；中國移動（００９４１）升

０﹒３５％，報５６﹒６元。



＊肺炎病例攀升金股受追捧，ＡＴＭＸ齊上揚＊



隨新冠肺炎新增病例不斷攀升，避險資產黃金續獲追捧，並逼近九年高位。中國黃金國際（

０２０９９）升１２﹒１４％，報５﹒４５元；山東黃金（０１７８７）升１０﹒０９％，報１

９﹒８６元；紫金礦業（０２８９９）升７﹒６６％，報４﹒５元；招金礦業（０１８１８）升

４﹒３９％，報９﹒９９元；恆興黃金（０２３０３）升１﹒３８％，報２﹒９４元；ＳＰＤＲ

金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒６９％，報１３０９元。

新經濟股跑贏大市，ＡＴＭＸ齊上揚。阿里巴巴（０９９８８）的阿里雲ＩｏＴ、天貓精靈

聯合成立ＡＩｏＴ創新中心，將整合阿里包括達摩院在內的技術能力，賦能ＡＩｏＴ行業，半日

股價升１﹒７２％，報２３６﹒４元；小米集團（０１８１０）升６﹒２２％，報１５﹒７元；

美團點評（０３６９０）升４﹒５４％，報１９３﹒４元

特斯拉創辦人馬斯克早前宣布，將在中國以外的亞洲地區擴大生產，公司早前公告稱第二季

度交付了９０６５０輛電動汽車，遠超市場預期；央視報道指，２０２０年電動車行業銷量暴增

，雅迪電動車的生產、發貨、國內銷售、出口量都大幅增長，全球銷量遙遙領先，帶動電動車上

揚。比亞迪股份（０１２１１）升３﹒８６％，報７４元；泰坦能源技術（０２１８８）升１﹒

１８％，報０﹒４３元；超威動力（００９５１）升０﹒４６％，報４﹒４元；天能動力（００

８１９）無升跌，報１７﹒５元；正道集團（０１１８８）無升跌，報０﹒０１元；雅迪控股（

０１５８５）吐１﹒８５％，報６﹒３５元；中國動力控股（００４７６）吐２﹒１７％，報０

﹒０４５元。

據乘聯會公布數據指今年６月乘用車主要廠商日均零售銷量同比下降８％。零售進度率偏低

，體現車市雖然零售環比增長，但增長動力不是很強。汽車股個別發展，廣匯寶信（０１２９３

）升３﹒７９％，報１﹒３７元；永達汽車（０３６６９）升３﹒５５％，報９﹒６３元；

敏實集團（００４２５）升２﹒４４％，報２５﹒２元；廣汽集團（０２２３８）升２﹒１４％

，報６﹒６７元；慶鈴汽車股份（０１１２２）跌１﹒３８％，報１﹒４３元；華晨中國（０１

１１４）跌２﹒８６％，報８﹒１６元。



＊憂爆第三波疫情拖累地產股，美欲打擊聯匯港銀受壓＊



受本港新增多宗新型肺炎本地初步確診個案影響，拖累收租股普遍造跌，而九置（０１９９

７）跌幅最大，挫３﹒３６％，報３４﹒５元。恆隆地產（００１０１）則升２﹒５３％報２０

﹒３元，因匯證看好本港地產股，對恆隆維持「買入」評級，惟目標價由２２﹒８元降至２１﹒

７元。長實集團（０１１１３）跌０﹒３１％，報４７﹒７５元；新世界發展（０２９０９）跌

０﹒６２％，報３９﹒８５元；恆基地產（０００１２）跌０﹒９８％，報３０﹒３５元；新鴻

基地產（０００１６）跌１﹒２４％，報９９﹒５５元。

據《彭博》引述消息指，美國國務院內部考慮打擊聯匯，例如限制香港銀行業兌換美元，但

報道強調想法未提升至白宮最高決策層面，本港銀行股走軟「大小象」齊跌。「大象」匯控（０

０００５）跌２﹒７２％，報３７﹒６元；「小象」恆生銀行（０００１１）跌１﹒３４％，報

１３２﹒２元；渣打集團（０２８８８）報４２﹒６元跌１﹒８４％；東亞銀行（０００２３）

報１８﹒１４元軟０﹒２２％；中銀香港（０２３８８）嘗半日收２４﹒０５元跌２﹒０４％。



＊葉尚志：炒股不炒市，留意題材股國美零售＊



本港疫情有反彈跡象，上日港股順勢回落近四百點並失守牛熊線，不過今日反彈收復牛熊線

，第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，港股趁本地疫情因素而短期調整，

主要原因是近日港股向上動力過猛，尤其是成交額由上周五（３日）逾１６００億元飆至本周一

（６日）約２５００億元。港股短期內需要消化升幅，若守住支持區２５２００至２５５００才

有機會再向上。不過，他強調目前港股仍是較美股及Ａ股落後，資金仍是流入狀態。

本日中國飛鶴（０６１８６）遭殺人鯨狙擊指誇大淨利潤率，股價急跌後回穩。葉尚志料該

股短期會有波動，但沒到瑞幸咖啡的程度，加上內需消費仍是市場焦點，投資者可繼續留意。

他更指出，目前市場偏向炒股不炒市，料之前熱炒的科網龍頭升幅會放緩，資金會轉流入落

後股及中細價有炒作題材的股份，當中看好國美零售（００４９３），指該公司與電商龍頭拼多

多及京東（０９６１８），有望從實體店向電商轉型，與拼多多合作或能共享用戶量，建議１﹒

３元之下可吸納，目標看１﹒８元，穿１元則止蝕。（ｆｚ、ｊｃ）

