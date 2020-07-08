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08/07/2020 13:30

【新冠肺炎】傳本港新增１４宗個案，包括茶餐廳食客及老人院職員

　　《經濟通通訊社８日專訊》消息指，今日新增至少１４宗新冠肺炎個案，包括慈雲山港泰護
老中心的職員及茶餐廳群組食客。
　　據悉，坪石邨玉石樓彬記粥麵美食及佐敦新發茶餐廳群組，再有新增初步確診新型肺炎個案
，其中一人是食客。
　　另外，慈雲山港泰護老中心累計增至４名院友確診或初步確診新型冠狀病毒，另有３名中心
職員初步確診。港泰護老中心一名８５歲婆婆昨日確診，衛生署及醫管局醫護人員昨日穿防護衣
進入護老中心了解情況，有院友因發燒由救護車送院。（ｂｉ）

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